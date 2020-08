Uruguay: Lacalle Pou presentó un presupuesto "austero", sin aumento de impuestos

El presidente Luis Lacalle Pou, presentó su presupuesto “austero y de ahorro” para el período 2020-2025. Pese al aumento del déficit fiscal producto de la pandemia, el uruguayo se comprometió a no aumentar los impuestos –en línea con su promesa electoral– y a no afectar ningún “área sensible” como salud o educación.

“No vamos a aumentar impuestos, porque podemos cumplir el plan sin meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos, que no aguantan más carga impositiva” afirmó Lacalle Pou en conferencia de prensa y aclaró que “aun con las restricciones y con el plan de ahorro, y sin aumentar los ingresos, se puede cumplir con los compromisos”.

Por la pandemia, las autoridades uruguayas estiman que el déficit fiscal de este año se ubicará cerca del 6,5% del PBI –este año el país destinará u$s 768 millones al Fondo Coronavirus, que se suman a los u$s 2500 millones con los que el Sistema Nacional de Garantías (SIGA) financia una línea de créditos blandos–, pero esperan reducirlo a 4,1% en 2021 y a 2,5% hacia el final de la gestión de Lacalle Pou. Por otra parte, el presidente uruguayo ratificó su promesa de campaña de reducir el gasto en u$s 900 millones, aunque aclaró que se iba a retrasar ante la emergencia del coronavirus.

En este sentido, el presidente uruguayo espera poder implementar el próximo año una reforma fiscal –postergada por la Covid-19– con el objetivo de reducir el déficit.

Por otra parte, se prevé que la economía uruguaya se contraiga un 3,5% –en línea con el último pronóstico del Banco Mundial (-3,7%) y bastante por debajo del promedio de la región (-7,2%)–, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas que lidera Azucena Arbeleche. En este sentido, Lacalle Pou recordó que Uruguay no fue a una cuarentena obligatoria para evitar “apagar los motores de la economía”. Arbeleche y el presidente, además, aclararon que a futuro la prioridad será generar empleo y recuperar la educación de calidad para generar más oportunidades.

Con respecto a la cuestión inflacionaria –el IPC de julio cerró en 0,55% mientras que la variación interanual es de 10,13% y la inflación acumulada del 2020 ya es de 7,37%– no hubo mayores detalles pero tanto el ministerio de Economía como el Banco Central coinciden en que debe acercarse a los parámetros de la región, donde algunos países incluso están teniendo problemas de deflación.

Otro punto importante es el comercio exterior. El uruguayo anticipó que van a desarrollar “una política muy agresiva” con el objetivo de convertir al país en un “receptor de habitantes y de inversiones”. También sostuvo que “No nos enamoramos de los tratados de libre comercio, sí nos enamoramos de colocar nuestros productos sin aranceles”.

Se espera Lacalle Pou y Angela Merkel retomen el acuerdo Mercosur-UE en una videoconferencia programada para el próximo lunes, según le informaron fuentes del gobierno a El Observador. Si bien la reunión habría sido coordinada hace semanas, para los uruguayos tomó incluso más importancia luego de que el vocero del gobierno alemán dijera que había "serias dudas" sobre la implementación del acuerdo en vista de los incendios y el avance de la deforestación en el Amazonas.