El Cronista
Internacionales Viernes 30 de Octubre de 2020
Un medio europeo se hace eco del desalojo de Guernica
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|77,5000
|83,5000
|DÓLAR BLUE
|-1,6854
|171,0000
|175,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,0000
|-
|151,2195
|EURO
|0,1326
|91,4701
|91,5169
|REAL
|0,0761
|13,5413
|13,5506
|BITCOIN
|-1,5796
|13.250,6800
|13.255,6900
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,3960
|31,6875
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|0,0000
|31,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|1,4925
|34,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|34,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|80,00
|80,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,42
|1,42
|DISC USD NY
|0,0000
|61,10
|61,10
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0000
|44.914,2400
|BOVESPA
|-1,0300
|96.582,1600
|DOW JONES
|-0,4800
|26.659,1100
|S&P 500 INDEX
|-0,3529
|3.310,1100
|NASDAQ
|-0,6800
|11.185,5930
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,5942
|388,7485
|386,4520
|TRIGO CHICAGO
|0,2484
|222,3913
|221,8402
|MAIZ CHICAGO
|-0,0627
|156,7851
|156,8835
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|337,0000
|337,0000
|PETROLEO BRENT
|-0,2922
|37,5400
|37,6500
|PETROLEO WTI
|-1,0782
|35,7800
|36,1700
|ORO
|1,1042
|1.886,2000
|1.865,6000
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