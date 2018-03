Trump y Sanders llegan como favoritos a las elecciones primarias en New Hampshire

El magnate Donald Trump por los republicanos y el socialista Bernie Sanders por los demócratas corren con la ventaja que le dan las encuestas para las elecciones primarias de hoy en New Hampshire, la segunda cita en la extensa carrera a la Casa Blanca, que se definirá en los comicios del 9 de noviembre.

Ambos rompen los moldes tradicionales de sus partidos, con Trump llevando el debate de ideas en el campus republicano hacia los límites de la derecha, con sus arengas contra musulmanes e inmigrantes –recientemente defendió la tortura contra prisioneros extranjeros–, y Sanders obligando a su rival, la favorita Hillary Clinton, a discutir el lugar que ocupan la búsqueda de la igualdad y la necesidad de imponer límites a Wall Street en el Partido Demócrata.

New Hampshire marca el inicio de las primarias convencionales con el voto utilizando urnas, a diferencia de los caucus (asambleas) de Iowa, y sus resultados comienzan a darle músculo a una contienda que disputan ocho republicanos y dos demócratas.

Trump busca hoy su revancha tras quedar segundo en Iowa, detrás del senador ultraconservador por Texas, Ted Cruz, que marcha en tercer puesto en New Hampshire, por debajo de su colega por Florida, Marcos Rubio, que la semana pasada se ganó la atención del establishment republicano que busca alternativas al ‘huracán’ Trump. Candidatos como el ex gobernador de Florida Jeb Bush y el actual gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, aspiran a contar con un impulso para seguir en carrera tras los pobres resultados de Iowa.

Clinton, que la semana pasada casi empató con Sanders, necesita saltear rápido el trámite de hoy –las encuestas le dan una contundente ventaja al senador del vecino estado de Vermont– para concentrar sus esfuerzos de campaña en los estados de Carolina del Sur y Nevada, las próximas citas electorales donde cuenta con más simpatizantes entre afroamericanos y latinos.