Trump tiene "un plan B, C y D" para Venezuela si Maduro no se va

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que tiene "un plan B, C y D" para Venezuela en caso de que Nicolás Maduro no abandone el poder y le dé el relevo al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, al que decenas de países, entre ellos EE.UU., reconocieron como presidente encargado.

Así lo aseveró ante la prensa al recibir al presidente colombiano, Iván Duque, en la Casa Blanca donde abordaron la situación de Venezuela y la de los cultivos colombianos de coca.

En la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta se está haciendo el mayor acopio estadounidense de alimentos y medicamentos para ingresar a Venezuela lo antes posible, pero Maduro se opone porque sostiene que es una excusa de EE.UU. para invadir el país.

Mientras, Guaidó arenga a sus seguidores a armar una gran red de colaboradores para distribuir la ayuda a partir del 23 de febrero.

Trump le advirtió a Maduro está cometiendo "un error terrible al no permitir" el ingreso de la ayuda. Duque agregó que "creo que tenemos que darle un mensaje muy fuerte a la dictadura. Obstruir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad".

Al principio del encuentro con la prensa, Trump aseguró que "nunca" había hablado sobre el envío de soldados estadounidenses a Colombia.

Pero cuando le preguntaron puntualmente sobre la polémica frase "5000 tropas a Colombia" que el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, tenía anotada en un bloc cuando declaró ante periodistas hace dos semanas, Trump replicó "ya veremos". "Nuestros militares (estadounidenses y colombianos) están muy concentrados y trabajando juntos, vamos a ver cómo funciona esto", dijo.

En todo caso, el el jefe de Estado norteamericano reiteró que la opción militar sigue sobre la mesa. Pero puertas adentro, hay cada vez más legisladores que se oponen públicamente a esa posibilidad.

El Congreso de EE.UU. no apoyará una intervención militar en Venezuela, afirmó el jefe de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. "Me preocupan los comentarios del presidente insinuando que la intervención militar sigue siendo una opción. Quiero dejar en claro (...): la intervención militar de Estados Unidos no es una opción", sostuvo Eliot Engel en una audiencia parlamentaria sobre la situación política en Venezuela.

Trump también remarcó que su estrategia respecto a Venezuela tiene "un apoyo tremendo en toda Sudamérica y en todo el mundo. Veremos muchas cosas en las próximas semanas. Veremos lo que ocurre", apuntó.

En tanto, se filtró a la prensa italiana una carta del papa Francisco que le recrimina a Maduro no haber hecho lo acordado en Venezuela, motivo por el cual descarta mediar entre el gobierno y la oposición, que el presidente venezolano le había pedido la semana pasada.