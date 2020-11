Trump sostuvo que cederá el poder si el Colegio Electoral confirma el triunfo de Biden

El presidente Donald Trump dijo que renunciará al poder si el Colegio Electoral afirma la victoria del demócrata Joe Biden, pero señaló que tal vez nunca conceda formalmente la derrota y que se salte la toma de posesión del demócrata. Por primera vez desde su derrota electoral, respondió preguntas ante los periodistas, hablando en la Casa Blanca durante el día de Acción de Gracias.

Reiteró durante unos 25 minutos una serie de acusaciones que su equipo legal ha hecho hasta ahora, pero proporcionó poca o ninguna evidencia, por lo tanto no ha presentado en comparecencias ante el tribunal, mientras dice rotundamente que Biden no podría haber recibido 80 millones de votos del pueblo estadounidense. No obstante, también hizo referencia al reconocimiento por parte del oficialismo, según Bloomberg.

El intercambio desafiante y ocasionalmente conspirativo en la sala diplomática de la Casa Blanca incluyó un breve reconocimiento de la realidad que enfrentaba. Cuando se le preguntó a Trump si abandonaría físicamente el edificio si el Colegio Electoral afirmaba la victoria de Biden, respondió: «ciertamente lo haré, y usted lo sabe».

Sin embargo, volvió rápidamente a descargar una serie de ataques y a criticar las elecciones, incluso calificando al secretario de Estado republicano de Georgia de «enemigo del pueblo». Trump dijo que pronto organizaría un mitin en Georgia, donde los votantes regresarán a las urnas a principios de enero para un par de elecciones de segunda vuelta al Senado que determinarán el control de la cámara.

La afirmación constituye la primera oportunidad en la que el jefe republicano admite claramente la posibilidad de que pueda perder en el Colegio Electoral tras una elección limpia.

Si bien admitió que aceptará el veredicto del Colegio Electoral, también subrayó que sería un error que ese organismo votara por Biden.

"Si lo hacen, cometerían un error", dijo, y agregó que sería difícil para él reconocer eso.

"Somos como un país del tercer mundo", agregó, hablando sobre la infraestructura de votación.

El lunes último Trump autorizó a la Administración de Servicios Generales a iniciar una transición formal a su rival demócrata, pero anunció que continuaría disputando la validez de las elecciones de noviembre.

Según proyecciones de los medios de comunicación y las revisiones del escrutinio en los estados más disputados, Biden ya cuenta con el apoyo de 306 electores, es decir 36 más que el mínimo de 270 que necesita un candidato para consagrarse presidente de Estados Unidos.