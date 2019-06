Trump, sobre el Brexit:

Donald Trump fue contundente al evaluar el Brexit, en la conferencia de prensa conjunta que mantuvo con la primera ministra británica Theresa May, tras la reunión que mantuvieron en Downing Street 10, la sede del gobierno inglés.

"Recuerdo que el Presidente sugirió que demandemos a la Unión Europea (UE). Nosotros no lo hicimos, sino que fuimos a negociar y conseguimos un buen acuerdo", dijo May.

"Sí… yo habría demandado, pero está bien… Yo habría demandado y, quizás, después habría acordado, pero uno nunca sabe", replicó Trump. Y agregó: "Probablemente, ella sea mejor negociadora que yo….".

Luego, alabó el trabajo de la primera ministra. "Quizás no le den el reconocimiento que merece si hacen algo, pero creo que usted merece mucho reconocimiento. Realmente lo creo", le dijo mirándola a los ojos.

Durante la rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos volvió a señalar que espera alcanzar un "acuerdo comercial sustancial" con Reino Unido una vez que este haya abandonado la Unión Europea, afirmó el martes en Londres en el segundo día de su visita de Estado al país.

"Creo que tendremos un acuerdo comercial muy, muy sustancial", afirmó Trump en el inicio de una reunión con empresarios británicos y estadounidenses en compañía de la primera ministra Theresa May. "Lo vamos a hacer", agregó.

Alabando la "gran alianza" entre ambos países, May subrayó por su parte creer "que es posible hacerla aún más grande" gracias a un gran acuerdo bilateral "con una cooperación económica más amplia, y continuando con el trabajo conjunto para apuntalar, moldear e influenciar la economía global y sus reglas e instituciones".

Uno de los motivos defendidos por los partidarios del Brexit para salir plenamente de la UE es poder firmar acuerdos de libre comercio con terceros países.

Y tienen sus esperanzas puestas en su gran aliado del otro lado del Atlántico, el mayor socio comercial de Reino Unido en el mundo cuyos intercambios bilaterales crecieron más de un 70% en la última década y alcanzaron unos u$s 240.000 millones el año pasado.

El acuerdo se dará sin embargo con el sucesor de Theresa May ya en el cargo. Entre los candidatos está Boris Johnson, un aliado de Trump en la política británica que ya ha anunciado que de ser elegido forzará el Brexit con a sin acuerdo a partir del 31 de octubre de 2019.

El conflicto con México

En la conferencia de prensa, Trump se refirió también al conflicto con México, a cuyas importaciones aplicará una progresiva suba de aranceles, a menos que el gobierno de Andrés López Obrador tome medidas contra el ingreso de inmigrantes a Estados Unidos.

"Ellos quieren que nos reunamos el miércoles y el secretario de Estado, Mike Pompeo, estará allí. Veremos si se puede hacer algo, si no nos dan seguridad. Millones de personas están viniendo de México, es un viaje de 2000 millas", afirmó el mandatario.

"México no debería permitir que millones de personas traten de entrar a nuestro país, y si no lo hace estableceremos aranceles. Todas las empresas que se fueron a México volverán a nuestro país, y eso está bien. Pero creo que México va a dar un paso adelante. No quiero escuchar que está gobernado por carteles. Debería dar un paso adelante", agregó.