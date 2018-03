"Trump quiere ser un líder autoritario; sólo confía en él"

Michael Hannanhan es politólogo, especialista en campañas políticas de la Universidad de Massachusetts. Consultado por El Cronista, se refirió al ‘fenómeno Trump’ y a lo que viene tras el "supermartes".

–¿A qué atribuye el éxito de Donald Trump en las internas?

–Él es un gran nacionalista de gobierno que quiere ser un líder autoritario, el "gran hombre". El gobierno debería ser grande, siempre que él le diga qué hacer. No confía en las instituciones; solo en él mismo y en su "movimiento". De alguna manera, se asemeja al peronismo en el culto a la personalidad y el "machismo" atados a un movimiento.

–¿Hillary Clinton tiene asegurada su candidatura?

–Ella tiene un gran apoyo, está bien financiada y es conocida. Tiene mucha experiencia y entiende la política exterior y doméstica. Muchas personas están un poco cansadas de los Clinton y cuestionan su honestidad lo largo de los años. Pero ahora la variable más importante es demócratas vs. republicanos, más que la personalidad de los candidatos.

–¿Por qué Bernie Sanders ‘prende’ entre los jóvenes?

–Tanto Sanders como Trump atraen a aquellos que sienten que el sistema es algo lejano y no están siendo bien tratados. Ambos construyen "demonios": en el caso de Sanders son los bancos y las corporaciones y para Trump son los inmigrantes y el Islam. Sanders parece prometer cosas gratis a los jóvenes que el Congreso republicano jamás aprobará, y lo sienten como "algo nuevo". Trump apela más a la clase media/media baja que tiene miedo del cambio.

–¿Cómo seguirá la carrera electoral tras el supermartes?

–Clinton obtendrá una amplia victoria, aunque Sanders no se bajará ya. Pero creo que, a menos que ella sea acusada (N.de la R.: por el caso de los emils que usó siendo secretaria de Estado) ganará la nominación demócrata. Trump también tendrá un gran triunfo, pero Cruz y Rubio conseguirán algunos delegados y seguirán en la carrera por un tiempo más.