Trump puso en duda su reunión en Buenos Aires con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse con su par de Rusia, Vladimir Putin, en Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20. Sin embargo, esa cumbre tiene ahora un marcado “por ahora”, ya que el propio mandatario norteamericano avisó que podría suspenderla como consecuencia del incidente con tres barcos ucranianos.

Trump le dio este martes una entrevista al Washington Post en la que también dejó en claro que no cree en el consenso científico en torno al cambio climpatico y volvió a cargar duramente contra la Reserva Federal (Fed), a la que responsabilizó por las recientes caídas de acciones en Wall Street y la crisis en General Motors.

Sobre el encuentro con Putin en Buenos Aires, dijo que está esperando un "informe completo" de su equipo de seguridad sobre la captura, por parte de Rusia, de tres barcos navales ucranianos y sus tripulaciones en el Mar Negro. "Eso será muy determinante", dijo Trump. "Tal vez no tenga la reunión. No me gusta esa agresión”, argumentó.

Tras la captura de los buques –dos patrulleros y un remolcador, con un total de unas dos docenas de marineros de los que seis resultaron heridos-, el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, anunció un decreto para establecer el estado de excepción. El Kremlin sostuvo que actuó "en estricta conformidad" con "el derecho internacional" y justificó la captura y el uso de armas en que los barcos, supuestamente, habían violado la frontera estaban realizando “acciones ilegales en aguas territoriales rusas". La situación elevó al máximo la tensión entre los dos países.

Contra la Fed

En la entrevista con el Washington Post, Trump responsabilizó a la Fed por las caídas en Wall Street y los cierres y despidos en General Motors, que atribuyó a las tasas de interés más altas.

"Están cometiendo un error porque tengo intuición, y mi intuición me dice a veces más que lo que el cerebro de cualquier otra persona me puede decir", afirmó.

Y agregó: "Hasta ahora, no estoy siquiera un poco contento con mi selección de ‘Jay’ (por Jerome Powell, el titular de la Fed propuesto por el mismo Trump). Ni siquiera un poquito. Y no estoy culpando a nadie, pero creo que la Fed está muy equivocada en lo que está haciendo".

Cambio climático

Trump también desestimó un informe que su propio Gobierno publicó recientemente que sostiene que los daños por el calentamiento global se están intensificando en el país.

"Uno de los problemas es que mucha gente, como yo, tenemos niveles muy altos de inteligencia, pero no necesariamente somos creyentes", dijo Trump, negando así el consenso científico en torno al cambio climático y la responsabilidad del hombre en el mismo.

"Miras nuestro aire y nuestra agua, y ahora mismo estamos en un lugar limpio", dijo y agregó: "En cuanto a si es o no consecuencia del hombre y si los efectos de los que se está hablando, no lo veo".