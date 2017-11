Trump pidió pena de muerte para el autor del ataque terrorista de Nueva York

El presidente estadounidense Donald Trump pidió este jueves la pena de muerte para el autor del ataque terrorista en Nueva York, en el que murieron 8 personas y otras 12 fueron heridas.

"El terrorista de Nueva York estaba contento cuando pidió que le colgaran una bandera de ISIS en su habitación", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, aludiendo a las primeras declaraciones de Sayfullo Habibullaevic Saipov desde el hospital en el que se encuentra internado. Y añadió: "Mató a 8 personas, hirió gravemente a 12. ¡Debería recibir la pena de muerte!".

Aunque el estado de Nueva York no contempla la pena capital en su sistema penal, que tiene la cadena perpetua como máxima pena, Saipov sí podría recibir una condena a muerte en un juicio federal por terrorismo.

...There is also something appropriate about keeping him in the home of the horrible crime he committed. Should move fast. DEATH PENALTY!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de noviembre de 2017