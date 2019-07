Trump no para de insultar al embajador británico en Washington

En el tercer día de críticas al embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, el presidente Donald Trump lo calificó hoy de "chiflado, estúpido e imbécil pomposo".

"No es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido. Debería hablar a su país, y a la primera ministra (británica) Theresa May sobre su fallida negociación del Brexit, y no estar molesto por mis críticas por lo mal que se gestionó", tuiteó Trump.

Esta nueva reacción del mandatario es por la polémica surgida el fin de semana al filtrarse unos documentos redactados desde 2017 en los que Darroch criticaba a la Administración estadounidense.

Puntualmente decía que para comunicarse con Trump es "necesario presentar argumentos simples, incluso rudos", a la vez que calificó su Gobierno de "disfuncional" e "inepto".

La jefa de gobierno británica, que dejará el cargo a fin de mes, aseguró tener "completa fe" en Darroch, y consideró "totalmente inaceptables" los cables diplomáticos filtrados.