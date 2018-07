Trump inicia su gira europea con críticas a la OTAN y la UE

El presidente de EE.UU, Donald Trump, inicia hoy una gira europea para participar de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Bruselas, y reunirse con líderes como Theresa May y Vladimir Putin, pero fiel a su estilo, ya en la víspera criticó a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea.

"Muchos países de la OTAN, a los que se espera que nosotros defendamos, no sólo no llegan a su compromiso actual del 2% (que es bajo), sino que también son morosos y deben varios años en pagos que no se han hecho. ¿Se lo reembolsarán a EE.UU.?", tuiteó.

La visita de Trump a Bruselas se produce en un momento de fuertes tensiones comerciales por los aranceles impuestos por EE.UU. al acero y aluminio de la UE. Ahora también Suiza se sumó a la UE y otros países interponiendo ante la OMC una demanda de consultas con EE.UU. por esos aranceles.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, le aconsejó a Trump que "aprecie" a sus aliados, porque "al fin y al cabo no tiene tantos". El mandatario estadounidense replicó que "tenemos muchos aliados. Pero no pueden aprovecharse de nosotros. La Unión Europea se está aprovechando (de EE.UU.). Perdimos u$s 151.000 millones el año pasado en comercio y, además, cubrimos al menos el 70% de la OTAN", reclamó.

Agregó que "la Unión Europea hace que sea imposible que nuestros agricultores, trabajadores y compañías hagan negocios en Europa (...), y luego quieren que les defendamos alegremente mediante la OTAN, y paguemos alegremente por ello. ¡Eso simplemente no funciona!".

Mañana viajará al Reino Unido, sumido en una profunda crisis política por los planes de la primera ministra británica para un "Brexit" suave. En su primera visita al Reino Unido, donde se espera que lo reciban con protestas, Trump se reunirá con May y con la reina Isabel II, antes de pasar el fin de semana en Escocia. El próximo lunes, Trump mantendrá en Helsinki su primera cumbre con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en la que dialogarán sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, entre otros temas. Cuando le consultaron si Putin es un amigo o un enemigo, Trump contestó que es más bien "un competidor", y reiteró que "llevarse bien con Rusia, con China y con otros es algo bueno, no malo".

Antes de participar en la cumbre de la OTAN, Trump se reunirá hoy con el secretario general de la alianza atlántica, Jens Stoltenberg, quien evaluó que la venidera reunión de Trump y Putin "va totalmente en línea con las políticas de la OTAN" sobre Rusia, basadas en combinar diálogo y defensa.