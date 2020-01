Internacionales Miércoles 08 de Enero de 2020

Trump eligió bajar la tensión con Irán, pero le impondrá sanciones

El presidente de EE.UU. habló sobre los ataques iraníes, reiteró que no hubo bajas estadounidenses y no anunció represalias militares de EE.UU. Horas después, cayeron dos misiles en la Zona Verde de Bagdad, cerca de la embajada estadounidense, sin que se registraran víctimas El presidente de EE.UU. se pronunció sobre los ataques iraníes de ayer a blancos norteamericanos en Irak y aseguró que su país no sufrió bajas. Anunció más sanciones económicas para Irán y le pedirá a la OTAN que se involucre más en Medio Oriente.