Trump cumple otra promesa electoral y reduce regulaciones a empresas

Donald Trump no para de firmar decretos de alto impacto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para reducir drásticamente las cargas regulatorias que afectan a las compañías norteamericanas, ordenando a las agencias federales que por cada nueva regulación que implementen, revoquen dos ya existentes. "Pero va mucho más allá de eso. Esto es algo grande", anunció al firmar la orden ejecutiva que cumple así otra promesa electoral, convencido de que la burocracia frena el desarrollo económico.

El decreto específicamente apunta que cuando se proponga una nueva regulación, las anteriores deberán ser "identificadas para su eliminación". Si bien el texto no abunda en detalles -tiene 900 palabras en total-, deja en claro que no pueden elevarse los costos asociados con las nuevas regulaciones que se emitan cada año. Para el año fiscal 2017, Trump ordenó a los jefes de las agencias federales que el costo total de las nuevas regulaciones "no deberá ser mayor a cero" dólares, a menos de que decida otra cosa.

Las FF.AA., el Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado están exceptuados del decreto. Anualmente, la Casa Blanca reserva un presupuesto para regulaciones; sin embargo, para el 2017 no hay dinero previsto para este propósito.

"Habrá regulación, habrá control, pero será un control normalizado", agregó Trump. El mandatario tiene la intención de "reducir las regulaciones en un 75%, tal vez más". Argumentó que el "problema" es que las empresas "no pueden hacer nada" y citó el caso de las medidas medioambientales.