Trump confirma que Huaweii no podrá vender 5G en EE.UU.

La Casa Blanca confirmó que no permitirá a la firma china Huawei comercializar la tecnología 5G en EE.UU., aunque le dejará vender pequeños componentes a empresas estadounidenses como fruto de la reciente tregua comercial entre Pekín y Washington.

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Peter Navarro, anunció que su Gobierno seguirá prohibiendo a la empresaHuawei la comercialización de las redes 5G, que Washington teme que la compañía use para espiar en servicio del Gobierno chino.

"La política de Huawei con respecto al 5G en este país no ha cambiado, eso no ocurrirá con Huawei en este país. Lo que hemos hecho es básicamente permitir que Huawei venda chips, que son pequeños componentes tecnológicos y no tienen ningún impacto sobre la seguridad nacional", subrayó Navarro.

Al respecto, señaló que Donald Trump, "está comprometido con hacer que EE.UU. lidere la carrera por el 5G, construyendo compañías como Nokia y Ericsson en Europa para contribuir al proceso".