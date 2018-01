Trump cargó contra el autor del libro sobre su gobierno, que salió hoy y es éxito de ventas

El presidente estadounidense, Donald Trump, atacó en Twitter a Michael Wolff, autor de “Fuego y Furia: Adentro de la Casa Blanca de Trump”, el libro que salió hoy a la venta y de inmediato originó una masiva afluencia del público a las librerías para poder comprarlo.

“Autoricé un acceso igual a cero a la Casa Blanca (realmente lo rechacé muchas veces) al autor del libro falso. Nunca hablé con él por el libro. Está lleno de mentiras, falsas representaciones y fuentes que no existen”, escribió Trump.

“Miren al pasado de esta persona y fíjense lo que ocurre con él y con el descuidado Steve”, agregó refiriéndose también a su ex estratega Steve Bannon, una de las principales fuentes del libro.

Mientras Wolff sostiene por su parte haber entrevistado a Trump, la cadena BBC mostró imágenes en las que se apreciaban largas colas de clientes frente a las librerías en procura de comprar un ejemplar, cuya salida intentó ser detenida por los abogados del jefe republicano.

En algunas librerías de la ciudad de Washington, según publicaron varios usuarios de redes sociales, el libro se agotó en apenas 20 minutos.

“Claro que hablé con el presidente. Que haya comprendido que era una entrevista o no, no lo sé, pero no era ’off the record’”, replicó Wolff hablando con la NBC, según reprodujo la agencia de noticias Ansa.

Desafiando la intimación de los abogados del presidente, el editor Henry Holt decidió anticipar la distribución, prevista inicialmente para el 9 de enero, y la salida del libro provocó de inmediato una fuerte movilización de clientes que pugnaban hoy por comprar un ejemplar.

Según contó Bannon para el libro, Trump no pretendía llegar a ser presidente, sino simplemente potenciar su emporio y su imagen como empresario exitoso.

“Estamos investigando numerosos comentarios falsos y sin base que dijo usted sobre el señor Trump”, le dijo a Wolff Charles Harder, uno de los abogados del mandatario.