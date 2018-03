Trump amenaza con "disturbios" si no respetan resultados

El aspirante a la candidatura presidencial en EE.UU. Donald Trump alertó que habrá "disturbios" si llega a la Convención Republicana de julio con ventaja en el número de delegados, pero el partido decide poner en duda su liderazgo en las elecciones primarias.

"Creo que ganaremos antes de llegar a la Convención, pero puedo decir, que si no lo hacemos y nos quedamos a 20 votos o 100 y algún otro tiene 500 o 400 porque estamos muy adelante del resto, no creo que puedas decir que no conseguimos la nominación. Creo que habría disturbios", dijo a CNN. "No los lideraría, pero podrían ocurrir cosas desagradables", agregó.