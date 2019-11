Tras escala en Paraguay Morales sigue viaje con su familia y otros ex funcionarios a México

Tras hacer una escala en Paraguay, donde recargó combustible en el aeropuerto internacional de Asunción, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el que viaja Evo Morales continuó viaje hacia México, país que ayer le concedió asilo político y donde se prevé que arribe hoy a las 15:00 GMT (18:00 hora argentina).

En la aeronave viajan el ex mandatario boliviano, su hermana y su hija, el ex vicepresidente Alvaro García Linera y la ex ministra de Salud Gabriela Montaño, junto a otros funcionarios.

En tanto, 20 autoridades bolivianas están refugiadas en la residencia diplomática mexicana en La Paz tramitando su asilo político, indicó la Cancillería.

Qué sucede en Bolivia

En La Paz, donde se suceden movilizaciones a favor y en contra de Morales, que obligaron al Ejército a reforzar la seguridad,la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia convocó para hoy a las 16:00 (15:00 hora argentina) a senadores y diputados a una sesión extraordinaria a fin de resolver la acefalía en que quedó el gobierno.

La sesión fue convocada por la senadora Jeanine Áñez Chávez, segunda vicepresidenta del Senado y siguiente en la línea de sucesión presidencial, para que los legisladores aborden las renuncias de Morales y García Linera -presentadas formalmente el lunes por escrito al Congreso, tras el anuncio televisivo del domingo-.

En una próxima sesión del Congreso, mañana miércoles, Áñez Chávez del partido Unidad Demócrata, podrá asumir la presidencia de Bolivia de forma transitoria por ser la segunda vicepresidenta del Senado, tras la dimisión de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra.

García Linera posteó hoy en Facebook su partida, que ilustró con una imagen de tierra sobre una bandera boliviana.

Mientras circulaban versiones sobre el motivo de la escala, el expresidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012) que concurrió al aeropuerto, dijo que la escala fue para el reabastecimiento del aparato.

"Quiero pedir a nuestras Fuerzas Armadas no mancharse con la sangre del pueblo", fueron las últimas palabras de Morales en Bolivia antes de partira México, y luego de que destrozaran su casa en Cochabamba. México tiene una larga trayectoria en dar asilos políticos, entre ellos al peruano Víctor Raúl Haya de la Torre en la década de 1920 y en 1937 al ruso León Trotsky.