Toyota se sube a la ola Trump y anuncia inversiones por u$s 10.000 millones

El fabricante japonés Toyota Motor invertirá al menos

u$s 10.000 millones en Estados Unidos en los próximos cinco años, según confirmó una portavoz de la compañía.

El plan se conoció pocos días después de que el presidente electo, Donald Trump, amenazara a Toyota con altos gravámenes si apostaba por producir en México para exportar a Estados Unidos.

El presidente de la empresa, Akio Toyoda, recordó, al hablar del plan de inversión en el Salón Detroit, que el fabricante japonés ha invertido

u$s 22.000 millones en los últimos 60 años en Estados Unidos, donde cuenta actualmente con 136.000 trabajadores.

A pesar de que el anuncio se pone en línea con los deseos del nuevo presidente y comparte criterios con las demás empresas productoras de automóviles, el vicepresidente de la distribuidora estadounidense de Toyota, Bob Carter, afirmó que el proyecto responde a los planes de futuro de la empresa y que no se trata de una acción para contentar a Trump.

Para demostrarlos, indicó que la empresa mantendrá su intención de fabricar el Corolla en la ciudad de Guanajuato, México.