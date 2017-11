Temer cede en la reforma previsional y presenta un proyecto más moderado

Una nueva versión del impopular proyecto de reforma previsional de Brasil exigirá menos años de contribuciones a los trabajadores del sector privado para recibir una pensión, según un borrador de ley que el Gobierno espera sea aprobado por el Congreso.

Sin embargo, mantiene la edad mínima de jubilación de 65 años para los hombres y 62 años para las mujeres, una propuesta clave para reducir el costo del sistema de pensiones, que es la causa principal del enorme déficit presupuestario del Gobierno.

El nuevo proyecto establece un mínimo de 15 años de contribuciones para los empleados del sector privado, en comparación con 25 años en el borrador anterior y 15 años en la actualidad.

Los servidores públicos tendrán un mínimo de 25 años, y todos los trabajadores deberán La reforma previsional es la piedra angular de los esfuerzos del presidente Michel Temer por controlar el déficit, pero carecía de los votos para ganar la aprobación de una versión más ambiciosa por parte de los legisladores, que temen que las medidas impopulares perjudiquen sus posibilidades de reelección el próximo año.

El nuevo proyecto de ley mantiene las mismas reglas de jubilación para los trabajadores rurales que están vigentes en la actualizad, eliminando propuestas de estándares más estrictos.

En el proyecto de ley, los trabajadores rurales contribuirán durante 15 años para obtener una pensión, 10 años menos que la propuesta inicial del Gobierno.

El Gobierno restableció una garantía de que las personas discapacitadas o de edad avanzada que no puedan mantenerse a sí mismas recibirán una cantidad adicional para que su pago total cumpla con un mínimo mensual.

Con este proyecto el gobierno espera reducir la resistencia de los aliados en el parlamento.

Según el politólogo Rafael Cortez, socio de la consultoría Tendencias, la reforma tiene chances razonables de aprobación, pero corre contra el tiempo del calendario electoral. Por lo que señala que el esfuerzo actual implica la última chance para el gobierno federal de cumplir con las expectativas del mercado.

En cambio, para el analista Antonio Augusto de Queiroz, director del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria, el gobierno no tiene los votos para aprobar la reforma. Dice que dos elementos pesan contra el interés del gobierno. El primero es la percepción de que la propuesta no producirá ningún efecto en el corto plazo. Sólo generará diferencias en cuanto al "punto de vista de las expectativas del mercado". Además, en cuanto al ahorro para el Estado, el legislador no ve ningún beneficio en votar la reforma ahora, siendo que puede hacerlo durante la próxima legislatura y no pagar tantos costos políticos.