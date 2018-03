Starwood, Google y Booking.com anunciaron inversiones en la isla

Pese a que el bloqueo económico aún sigue en vigencia, el presidente norteamericano no llegó sólo a la isla. Aterrizó con empresas dispuestas a invertir en el páramo del comunismo. Starwood fue el primero en anunciar inversiones. El grupo estadounidense hotelero firmará con el estado cubano un acuerdo para operar dos hoteles en La Habana, lo que constituye el primer acuerdo bilateral con una empresa de EE.UU. desde 1959.

Son casos de licencias especiales emitidas por el Gobierno de Estados Unidos ante su imposibilidad de levantar unilateralmente el embargo comercial y económico con Cuba, algo que solo puede hacer el Congreso.

El propio Obama además, se encargó de anunciar que la empresa californiana Google ampliará el acceso a Internet en la isla con más conexiones de wifi y banda ancha.

Según adelantó en una entrevista con la cadena ABC, la empresa californiana se instalará en Cuba lo que proporcionará al pueblo cubano "más información y tener más voz". "Ya hemos suavizado administrativamente algunos aspectos del embargo para que puedan empezar a venir no solo los servicios financieros y de turismo, sino también las compañías informáticas", dijo el mandatario.

El anuncio del acuerdo de Google llegó el mismo día en que la compañía Booking.com, del grupo Priceline, firmó otro acuerdo con Cuba por el que será la primera empresa estadounidense de reservas de hoteles en línea que opera en la isla. Estos anuncios se suman al que el domingo hizo la empresa estadounidense de alquiler de viviendas particulares Airbnb, que informó de una ampliación de su licencia por la que turistas de todo el mundo, y no solo de EE.UU., podrán alojarse en las 4.000 residencias con las que tiene suscritos acuerdos en Cuba.

Por otra parte, la empresa de pagos globales estadounidense Western Union difundió que pondrá en marcha los servicios de envío de divisas hacia Cuba, desde los países en los que opera tras los cambios en la relación de Estados Unidos y la isla del Caribe.

"Por primera vez, los ciudadanos cubanos y de cualquier otro país, podrán enviar remesas en cuestión de minutos utilizando la plataforma de pagos transfronteriza de Western Union", difundió la empresa en un comunicado.