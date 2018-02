Sólo un 6% de los brasileños aprueba gestión de Michel Temer

El gobierno de Michel Temer es malo o pésimo para el 70% de los brasileños, relevó un sondeo de Datafolha y agrega que en todo el país, sólo un 6% de los entrevistados consideran que la gestión del mandatario es buena u óptima.

En otra encuesta de la misma entidad publicada por Folha de S.Paulo, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantiene la ventaja en la intención de voto para la elección presidencial de este año en Brasil, pese a que recibió una condena en segunda instancia a 12 años de prisión. También tiene una tasa de rechazo de 40%, la más alta entre los votantes.

La intención de voto para Lula es del 37%, contra el 16% del derechista Jair Bolsonaro y el 7% del gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, y del ex ministro Ciro Gomes. Si Lula no participara en los comicios, Bolsonaro sería el favorito, con un 18% de intención de voto, seguido de la ex ministra Marina Silva con 13%.