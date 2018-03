Sólo resta la firma de Isabel II para el inicio del Brexit

La premier británica, Theresa May, anunció que la reina Isabel II sancionará en los próximos días la ley del "Brexit", con la que se iniciarán las negociaciones con Bruselas para abandonar la UE.



May explicó que, una vez que la ley reciba la aprobación real, habiendo sido ya aprobada por ambas cámaras del Parlamento, ella comunicará a los diputados la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa.

Respecto del pedido de la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, sobre la realización de un segundo referéndum de independencia en 2018 o 2019, May dijo que no evaluará el tema hasta que no se complete el Brexit.