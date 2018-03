Sin sorpresas, Trump reclamó apoyo para concretar su plan de gobierno

En su primer mensaje ante las dos cámaras del Congreso, Donald Trump, presentó su plan general de gobierno. Aunque sin grandes novedades reforzó las principales líneas que anunció desde la misma campáña electoral. Aunque con un importante cambio de tono más conciliador y, quizás con la conciencia de necesitar votos en el parlamento, dijo que quiere dar "un mensaje de unidad desde lo más profundo de mi corazón", aunque reconoció que es un país dividido.

En un primer momento dedicó su discurso a defender las medidas tomadas, con eje en las medidas económicas.

Entre las principales mencionó que habrá un "gran recorte de impuestos", aunque no mencionó de que tratará y anunció una inversión de un billón de dólares para obras de infraestructura.

Pero el principal foco, como se esperaba, estuvo puesto en el reclamo de apoyo para lograr una nueva ley de migración.

El presidente dijo que "aplicando finalmente nuestras leyes de inmigración elevaremos los salarios, ayudaremos a los parados, ahorraremos miles de millones de dólares y haremos que nuestras comunidades sean más seguras para todos".

Temprano ya había declarado que "es el momento adecuado para una ley sobre inmigración siempre que haya voluntad de hacer concesiones en ambos lados", dijo y reclamó a demócratas y republicanos "suavizar sus posturas".

Trump se mostró "abierto" a tratar el tema de los jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, conocidos como "dreamers" (soñadores), y a hacerlo "por separado" del resto de los inmigrantes del país, con una "política específica".

El presidente también afirmó que estaba abierto a una vía a la legalización -aunque no a la ciudadanía- para aquellos indocumentados que no hayan cometido delitos graves.

Trump también avanzó en sus planes para mejorar la seguridad fronteriza vía la construcción del muro, profundizar su política proteccionista con una reformulación de los tratados de libre comercio y la voluntad de derogar y el Obamacare.

"Esta noche también estoy invitando a este Congreso a revocar y reemplazar el Obamacare con reformas que amplíen las opciones, aumenten el acceso, reduzcan los costos y, al mismo tiempo, proporcionen mejores servicios de salud", dijo el mandatario.

Otros temas claves giraron en torno a la concreción de una reforma del sistema impositivo y un sensible aumento de u$s 54.000 millones en el presupuesto militar.

Trump prometió ante el Congreso "trabajar" con los países aliados para "extinguir" a la organización yihadista Estado Islámico, a la que calificó de "villano enemigo".