Si gana Biden, habrá un cambio de modelo económico en EE.UU.

Incluso con la ventaja que hace tanto tiempo tiene Joe Biden en las encuestas para ganar la presidencia de Estados Unidos el 3 de noviembre, ¿por qué existe la sensación de que Donald Trump como candidato puede tener utilizar algún recurso de gestión o efecto sorpresa que acorte esa distancia?

Pese a que los indicadores son muy positivos y optimistas, en la campaña de Biden sentimos optimismo con cautela. Optimismo porque ningún candidato a la presidencia de EE.UU. a menos de 30 días de los comicios ha perdido con una ventaja tan grande como la nuestra. Pero internamente en la campaña seguimos trabajando como si estuviésemos por detrás, porque ya hemos visto que ese candidato (Trump) no juega limpio y que hasta el último momento podríamos esperar cualquier tipo de sorpresa. Creo que la mejor analogía es entender una pelea en la calle: son los últimos 15 segundos los que definen quién gana, no si la pelea ha durado una entera. Creo que hasta cierto punto, esa analogía es extrapolable.

¿Cuál es la situación ahora en los estados indecisos o péndulo?

En cinco de los ocho estados clave, que son los indecisos o péndulo, tenemos una ventaja clara y en los otros, hay un empate técnico. Esos ocho son los que al final determinan hacia dónde se decanta la balanza, en parte porque el sistema electoral en EE.UU. se basa en el Colegio Electoral. En los estados péndulo, por definición, son indecisos: no se sabe. Los otros están totalmente definidos, y como es un sistema que si ganás el 50+1, te llevas el 100% de todos los votos del Colegio Electoral, no hay campaña. Por ejemplo, no hay campaña en California porque vamos a ganar por 40 puntos, y no hay campaña en Montana porque vamos a perder por 40 puntos. Entonces, como te llevas el 100%, eso te permite liberar recursos y centrarte en los estados péndulo, que son donde técnicamente habría una diferencia pequeña y podría ganar uno u otro.

¿Cómo incide el contagio de Trump por coronavirus en la intención de voto?

Se ha ampliado el campo de batalla y hemos añadido otros estados, que no eran estados péndulos pero que se han puesto muy cerca, como Texas. Por primera vez en 50 años, Texas está dentro del margen de error. Pero en realidad, la sorpresa es por qué Trump no tiene 30 puntos de ventaja. Históricamente, cuando ha habido crisis nacional, la tendencia histórica del país es a unirse y a cerrar filas a favor de su líder. Y el hecho de que este señor hoy no tenga 30 puntos de ventaja tiene que ver obviamente con las 215.000 muertes de Covid-19, norteamericanos que han muerto por la mala gestión y la falta de liderazgo del presidente de EE.UU.

Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infeccionas de EE.UU.

¿Cómo cree que influirá la economía en los comicios y qué puede decir Biden hacia adelante? En su momento, la economía fue un factor decisivo para Trump porque consiguió enhebrar un discurso que conectó con la necesidad de un sector de la población.

Yo creo que la economía es sin duda el factor más importante, en estos momentos, a la hora de entender cuál y por qué tenemos el panorama político electoral que tenemos. Bill Clinton lo decía: la gente vota con la mano en el bolsillo, y eso aplica para bien o para mal.

El mensaje histórico de que a EE.UU. le va mejor económicamente con los republicanos no deja de ser un mito. Nunca ha sido cierto y cuando lo miras históricamente, los periodos de mayor bonanza y riqueza económica en EE.UU. han sido siempre bajo mandatos demócratas. George Bush padre dejó al país con el mayor déficit fiscal en la historia del país. Ocho años más tarde, Clinton deja a EE.UU. con el superávit fiscal más grande en la historia de EE.UU. Llega su hijo, posteriormente, y vuelve a dejar, ocho años más tarde, al país con el mayor déficit en la historia, superando el récord de su padre. Obama recoge la batuta y saca a EE.UU. de la peor crisis económica que se vivió desde los años 30, recupera al país y lo deja otra vez en una situación muy bien encaminada, y ha sido Trump en cuatro años el que ha llevado al país ahora a batir todos los récords de endeudamiento público.

Entonces, lo importante aquí es que Biden no quiere restablecer la situación: Biden lo que quiere, y todo el lema nuestro es "rebuilt better", reconstruir mejor. No podemos volver a lo que teníamos antes porque el mundo ya no va a ser igual

El candidato demócrata y el presidente de American Abroad for Biden, Juan Verde

Lo que sí hay que hacer es apostar para que la reconstrucción económica del país sea mucho mejor. Y eso requiere de visión y ambición. Por ejemplo, a nivel de sostenibilidad, basar la recuperación económica en un eje verde; eso significa apostar por infraestructuras, eficiencia energética, energías renovables, almacenamiento de energía, o sea, todos estos sectores, innovación y I+D que son absolutamente estratégicos. Pero no nos quedamos en absoluto con un restablecer y recuperar la economía, tenemos que ir mucho más lejos y dar un paso mucho más ambicioso. Y eso tiene un impacto en Latinoamérica, también.

Creo que estamos ante un cambio de paradigma, un momento decisivo y disruptivo en la historia de EE.UU., porque si gana Biden, estamos hablando de un cambio de modelo económico y de un cambio de modelo energético. Para entender hasta dónde llega esa visión y ambición del proyecto de sostenibilidad en EE.UU., diría que que el objetivo que marca Biden es que para 2050 EE.UU. sea un país de cero emisión, carbono neutral... teniendo en cuenta que EE.UU. es hoy el segundo país que más contamina del mundo. Para que eso ocurra, el cambio es disruptivo y se basa en avances tecnológicos, en innovación, en un cambio total donde EE.UU. pasa de ser parte del problema, que es hoy, un país que sigue liderado por un negacionista que no escucha la evidencia científica, a tener un presidente que impulsa toda la recuperación económica basándose en un eje de economía sostenible.

Biden hizo más de 30 viajes a América latina durante sus ocho años como vicepresidente de Barack Obama. ¿Cuál será el vínculo que tendrá con esta región?

A Joe Biden no hay que explicarle qué es Latinoamérica ni la importancia que tiene para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y una de las lecciones que deja la pandemia de coronavirus es que EE.UU. precisa acercar sus cadenas de suministro, tras verse absolutamente contra las cuerdas cuando tuvimos que salir a mercados internacionales a mendigar barbijos y equipo médico. El 95% de los antibióticos que se venden en EE.UU., se producen en China. El 62% de todo el material médico que se usa en los hospitales de EE.UU., se fabrican en China. Eso no va a volver a ocurrir nunca más.

Si gana Biden, habrá una aceleración de la reubicación, hay industrias que se tienen que reubicar en Latinoamérica -queda mucho más cerca desde un punto de vista geográfico, e ideológico- en sectores como la tecnología, el almacenamiento de datos, la fabricación de material médico, e incluso energía.

En cuanto a Argentina, Chile y Bolivia en particular, es muy importante porque uno de los sectores estratégicos para la economía verde norteamericana son los minerales estratégicos como el litio, y también las tierras raras, bajo los cuales se desarrolla el sector estratégico, como el armamento y los supercomputadores: ésos se encuentran en Latinoamérica y no vamos a seguir importándolos de China porque el mundo se dirige a una situación cada vez más polarizada. En ese sentido creo que hay una gran oportunidad para Latinaomérica.

Además, para Biden tenemos que apostar por un gran Plan Marshall para Centroamérica y generar empleo en estos países, así mejora la economía en esos países y acabamos también con la inmigración ilegal.

Teniendo en cuenta el recelo de Trump al voto por correo y por adelantado, ¿cree que las elecciones pueden completarse de forma normal?

La clave para entender cuál será el resultado tiene todo que ver con los niveles de participación el mismo 3 de noviembre: sabemos bien que un mayor índice de participación garantiza la victoria demócrata, hay más votantes demócratas inscritos en el Registro Electoral que republicanos. En la medida en que salgan a votar, ganamos. Pero los republicanos también lo saben. Estamos haciendo todo lo posible en esos ocho estados claves para que se aumente la participación. Porque estamos en medio de una pandemia y la gente tiene miedo a salir a votar. También estamos fomentando el voto por correo, el voto por adelantado, aumentar el horario de las urnas.

Podría haber una situación posible, no tan probable, pero sí posible, y cada vez son más los expertos que llegan a esa conclusión, donde el 4 de noviembre Trump pueda decir que ha ganado basándose en el voto presencial, porque los republicanos son más dados a ir a votar en persona y los demócratas con motivo de seguridad y el coronavirus, prefieren votar por correo: esos se terminan de contar 7, 8 días después. Y que él ponga en tela de juicio la legitimidad del proceso, de hecho ya está diciendo que habrá fraude y diciendo que será por el voto por correo. La situación es muy preocupante en EE.UU. porque se podría dar una situación peor que la del año 2000 donde no se pudo tener un claro ganador de las elecciones hasta tres meses después.