Se distiende la tensión y Trump dice que es posible un acuerdo con China

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo hoy que es posible un nuevo pacto comercial con China, al referirse a las negociaciones que llevan adelante las dos potencias en búsqueda una solución al enfrentamiento comercial que mantienen.

"En verdad, hemos tenido un número muy extraordinario de reuniones y un acuerdo muy bien podría suceder con China. Está yendo bien. Diría que tan bien como es posible que vaya", dijo el mandatario en declaraciones a los periodistas, informó la agencia Efe.

No obstante, advirtió que "si logramos un acuerdo ciertamente no tendremos sanciones y si no logramos un acuerdo las tendremos".

Trump remarcó que "las cosas están yendo muy bien con China y con el comercio", y tachó de "informaciones falsas" la noticia publicada por el Wall Street Journal esta semana en la que se aseguraba que Estados Unidos estudiaba levantar los aranceles impuestos al gigante asiático.

Mirá también Maduro le ofreció a Trump “abrir un diálogo franco sobre Venezuela” El presidente venezolano convocó a su par estadounidense para alcanzar una relación de "trabajo, cooperación y respeto" durante una entrevista realizada por la cadena de noticias Fox.

El país norteamericano aplicó gravámenes a productos chinos por un valor combinado de unos US$ 250.000 millones y amenazó con agregar más.

Sin embargo, Trump pospuso en diciembre el aumento del 10% al 25% de aranceles por valor de US$ 200.000 millones durante un periodo de 90 días.

La segunda ronda de negociaciones para terminar con el conflicto comercial bilateral tendrá lugar en Washington los próximos 30 y 31 de enero, cuando se reunirán las delegaciones lideradas por el viceprimer ministro chino, Liu He, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

Ayer, medios estadounidenses publicaron que China había ofrecido incrementar sus importaciones de Estados Unidos por un valor de un billón de dólares durante los próximos seis años, en el marco de las conversaciones.