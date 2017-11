S&P declara a Venezuela en nuevo default parcial

Venezuela fue declarada nuevamente en default parcial por la agencia calificadora Standard & Poors (S&P), esta vez por el impago de dos bonos soberanos, y así se complicó aún más una posible renegociación de su deuda externa. "No realizó el pago de u$s 237 millones sobre sus obligaciones con vencimiento en 2025 y 2026", cuyo período de gracia de 30 días venció el martes, subrayó. S&P Global Ratings mantiene en "perspectiva negativa" la situación de pago de Venezuela, con reservas internacionales de apenas u$s 9700 millones. "El gobierno podría incurrir en nuevos impagos o apelar a un canje de deuda, lo que equivaldría al default, en los próximos tres meses".