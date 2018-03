Revés para Cameron: alcalde de Londres apoya el ‘Brexit’

El carismático alcalde de Londres, Boris Johnson, anunció ayer hará campaña por el ‘Brexit’ (British exit o salida de la UE), en el primer duro golpe que recibe el premier David Cameron en su largo camino hacia el referéndum del 23 de junio que decidirá el mantenimiento o no del país en la Unión Europea.

Cameron había superado los primeros obstáculos en la carrera para que su país siga en la UE, logrando en Bruselas casi todo lo que pedía a sus pares europeos y controlando los rangos de su gobierno, pero ahora queda enfrentado a la posición del alcalde de Londres, quien aspira además a sucederlo en el gobierno.

La popularidad de Johnson, coinciden analistas, daría gran apoyo a la campaña pro-Brexit, animada hasta ahora por responsables políticos más o menos marginales, como Nigel Farage, jefe del partido antiinmigrantres Ukip, o George Galloway, ex diputado propalestino.

Cameron logró el viernes de sus 27 pares europeos una serie de reformas que refuerzan el estatuto aparte de Gran Bretaña en la UE. Con base en esto anunció la celebración del referéndum que decidirá sobre si el Reino Unido sigue o sale de la UE.

A su regreso tuvo la mala noticia de que el ministro deJusticia y su amigo personal, Michael Gove, lo abandonaba como este domingo lo hizo Johnson. Otros cuatro ministros, de un total de 22, se alinearon en el campo del Brexit, pero esto era previsible.

Finalmente los pesos pesados del gobierno dieron marcha atrás en su euroescepticismo, como su ministra de Interior, Theresa May, el de Defensa, Michael Fallon, o el canciller Philip Hammond.