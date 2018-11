Reino Unido: Theresa May no renunciará pese a dimisión de ministros por el acuerdo preliminar del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, rechazó en el Parlamento las sugerencias para que dimita tras las críticas que generó el acuerdo preliminar sobre el Brexit -que determina la salida del Reino Unido de la UE y la futura relación comercial tras el 29 de marzo de 2019-.

May aseguró que seguirá al frente del Ejecutivo pese a la renuncia de importantes ministros de su gabinete, y aseguró que el acuerdo preliminar es el mejor pacto posible y mantuvo que la alternativa sería "ningún pacto" o que “no haya Brexit”.

La líder conservadora advirtió que el texto no es el acuerdo final, y reiteró que permitirá que el país salga del bloque comunitario "de manera fluida y ordenada" en marzo próximo.

Mientras crece la amenaza de una moción de confianza por parte de sus colegas conservadores, May dijo que no renunciará y explicó que el Reino Unido tendrá eventualmente un acuerdo comercial con la UE "más ambicioso" que ningún otro país.

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, dijo que el gobierno británico es un "caos" y que la primera ministra perdió su autoridad, mientras un portavoz del despacho oficial en Downing Street apuntó que May espera continuar encabezando al gobierno británico cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea el próximo 29 de marzo.

Ola de renuncias

Es un día difícil para May, que hoy se desayunó con la sucesiva dimisión de ministros en desacuerdo con el borrador, consumando una crisis política en el gobierno británico. Uno fue el secretario británico para el Brexit, Dominic Raab, que se justificó diciendo que “se trata, en el fondo, de una cuestión de confianza pública. No puedo apoyar el acuerdo propuesto”, agregó.

“Más que nada, no puedo conciliar los términos del acuerdo propuesto con las promesas que hicimos al país en nuestro manifiesto en las últimas elecciones”, dijo Raab.

Raab afirmó que el plan de May amenaza a la integridad de Reino Unido y que no puede respaldar un arreglo en que la Unión Europea tiene poder de veto sobre la capacidad del país de abandonar el bloque.

Dominic Raab, el secretario de gobierno para el Brexit.

Junto a la renuncia de Raab se produjo la de su número dos, Suella Braverman, una joven promesa del Partido Conservador que engrosaba también las filas de los euroescépticos.

El primero en anunciar su dimisión había sido el ministro para Irlanda del Norte, Shailesh Vara. En su caso, se trata de un defensor de la permanencia en la UE, por lo que su decisión refleja el profundo malestar provocado en todas las facciones del Partido Conservador por el pacto logrado por la primera ministra.

El renunciado ministro para Irlanda del Norte, Shailesh Vara.

Una hora después de la renuncia del ministro para el Brexit, llegaba la tercera dimisión. Ester McVey, ministra de Trabajo y Pensiones, también dejaba su puesto y acusaba a May de “no haber honrado el resultado del referéndum de 2016”.

McVey era uno de los miembros más críticos del Ejecutivo con el resultado de las negociaciones con Bruselas y su dimisión ha sido la menos sorprendente, pero agrava la crisis. Aunque la que verdaderamente cuestiona el futuro político de May y de su estrategia es la de Raab.

Ester McVey, ahora ex ministra de Trabajo y Pensiones.

Qué dicen en el continente

Desde tierra firme llegaban expresiones de agrado y duda a la vez, como la canciller alemana, Angela Merkel, que aunque satisfecha por el texto preliminar, también advirtió que el peor escenario sería un Brexit sin acuerdo. “Estoy muy contenta de que después de unas largas negociaciones, que no fueron fáciles, se haya consensuado una propuesta”.

La canciller alemana, Angela Merkel

“El peor de los casos, y el más desordenado, es que no haya ningún tipo de acuerdo” dijo y ratificó que “tenemos un documento sobre la mesa que Reino Unido y la UE 27 han acordado, por lo que para mí no hay dudas en este momento sobre si negociamos más”.

Minutos antes, el presidente del Consejo, Donald Tusk, había anunciado una cumbre extrarodinaria de los 27 para fin de mes, para dar curso al acuerdo. "Si no pasa nada extraordinario, celebraremos un Consejo Europeo para finalizar y formalizar el acuerdo sobre el Brexit el domingo 25 de noviembre”, dijo Tusk sobre el texto de 585 páginas con 185 artículos, tres protocolos (sobre Irlanda, Gibraltar y Chipre) y varios anexos sobre la retirada "ordenada" del Reino Unido.

"Desde el principio no hemos tenido duda de que el 'brexit' es una situación en la que todos pierden y que las negociaciones solo tratan de controlar los daños", declaró el presidente del Consejo Europeo. El acuerdo tiene que ser aprobado por los 27 y, posteriormente, ratificado por el Parlamento Europeo y el británico.

En Francia, el primer ministro Edouard Philippe dijo que el acuerdo es “un gran paso” pero no descartó una salida sin pacto. "En este momento, no hay nada que nos permita saber si el acuerdo será adoptado (...) La actualidad política británica alimenta inquietudes sobre la ratificación del acuerdo", dijo y aseguró que, ante esa situación, Francia mantiene la preparación de un proyecto de ley específico por si fracasa el acuerdo preliminar.

También Tusk aseguró que la Unión Europea está "preparada" para un escenario con o sin acuerdo con el Reino Unido.