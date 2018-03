Récord de inversiones chinas en Europa

Las inversiones chinas en Europa alcanzaron una cifra récord en 2015 de u$s 23.000 millones, superando los u$s 17.000 que recibió América del Norte, según un estudio de Baker y McKenzie.

El 65% de ellas fueron realizadas por las empresas públicas. En América, en cambio, correspondieron a empresas privadas.

En 2015, las inversiones chinas en Europa aumentaron un 27% con relación a 2014.

Desde el año 2000, China invirtió u$s 97.000 millones en el viejo continente y u$s 108.000 millones en Estados Unidos, Canadá y México.