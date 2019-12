Qué dijo Piñera tras 70 días de protestas en Chile

Setenta días se cumplieron de las protestas contra el gobierno de Chile, y al respecto, el presidente Sebastián Piñera evaluó hoy que "lo peor de la crisis ya pasó", a la vez que reconoció que durante las manifestaciones, "en algunos casos los derechos humanos no fueron respetados" por las fuerzas de seguridad.

También prometió que en los próximos días hará tres anuncios, con cambios para el sistema previsional, en el salud, y la convocatoria a construir una "hoja de ruta" para definir en un gran acuerdo transversal el futuro de los años siguientes.

"Antes del 18 de octubre teníamos un programa de gobierno que era básicamente que Chile lograra un desarrollo y un progreso integral, no sólo económico, también en el campo de los valores, de la cultura. Después de ese día, los principios y los valores no han cambiado, pero Chile cambió, los chilenos cambiamos, el gobierno cambió y este presidente también", afirmó Piñera al diario La Tercera.

Reforma previsional

Primero habrá "una gran reforma al sistema de pensiones que favorezca a la clase media, a las mujeres y a los adultos mayores". Detalló que se mantendrá el sistema de capitalización individual, pero se fortalecerá el pilar solidario.

Mirá también América Latina y el Caribe: qué países tendrán elecciones clave en 2020 República Dominicana, Guyana y Bolivia acudirán a las urnas para renovar sus presidencias, mientras que Chile tendrá comicios que serán un termómetro para el mandato de Sebastián Piñera, golpeado por una rebelión popular que no cesa. Las perspectivas y lo que se juega en cada caso.

"Creemos que el ahorro previsional les pertenece a los trabajadores y queremos proteger ese principio, pero también entendemos que el sistema previsional tiene que incorporar niveles más grandes de solidaridad", sostuvo.

Al referirse al sistema de salud se refirió a la creación de "un plan universal de salud para todos, que le asegura a todo el mundo un plan básico de salud y, por encima de ello, podrá haber planes adicionales".

El diálogo 2020

El mandatario se mostró confiado en el desarrollo de su mandato, diciendo que "estoy convencido de que el año 2020 va a ser mucho mejor que el 2019 y, además, estoy convencido de que lo peor de esta crisis ya pasó y ahora tenemos que hacernos cargo de aprender las lecciones para construir un país mejor entre todos".

Evaluó que "la tercera gran prioridad que tenemos es acordar con la sociedad, con los partidos políticos, con la sociedad civil, una hoja de ruta para la década que va a comenzar en unos días más, que nos permita seguir avanzando en las grandes prioridades de los chilenos: empleo, salarios, salud, educación y seguridad ciudadana", añadió a La Tercera.

60.000 carabineros

Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas, Piñera reconoció: "Estoy consciente de que en algunos casos los derechos humanos no fueron respetados, fueron abusados o atropellados por mal criterio o por uso excesivo de la fuerza".

"Cuando los carabineros salen a las calles, salen a proteger a la gente, a cuidarla. ¿Significa eso que todos actúan dentro del marco de la ley? No. Estoy consciente de que algunos no respetaron las leyes, no cumplieron los protocolos", insistió, a la vez que exhortó a no confundir la acción de unos pocos con toda la institución: "tenemos 60.000 carabineros en nuestro país".

Habrá plebiscito el 26 de abril

En tanto, la autoridad electoral confirmó que más de 14,4 millones chilenos están llamados a votar en el plebiscito del próximo 26 de abril, en el que se decidirá si se cambia o no la actual Constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El pebliscito fue convocado oficialmente por Piñera, el pasado viernes, y en él los chilenos tendrán que decidir si quieren una nueva Carta Magna y qué mecanismo debería redactarla. Las dos opciones entre las que se podrá elegir son una "convención mixta", formada a partes iguales por los actuales parlamentarios y ciudadanos electos; o una "convención constituyente", integrada solo por personas escogidas únicamente para ese fin.

Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.