Presentó su renuncia el primer ministro de Italia: las claves de la crisis

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, presentó su dimisión hoy ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, tras la crisis de Gobierno abierta en el país entre el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, que integran la coalición que los llevó al poder.

"La crisis en curso socava la acción de este Gobierno que se detiene aquí (...) Aprovecho para comunicar que presentaré mi dimisión como jefe de Gobierno ante el presidente de la República", dijo Conte, en una intervención en el Senado.

Poco antes, el líder de la Liga, ministro del Interior italiano y vicepresidente del Ejecutivo italiano, Matteo Salvini, presentó una moción de censura en su contra. Conte lo acusó de oportunismo y de "irresponsabilidad institucional", por desatar una crisis "que ha llevado al país a una espiral de incertidumbre política y financiera".

La alianza que gobierna Italia tiene como característica fundamental una enorme heterogeneidad política e ideológica, lo que convertía en todo un desafío su convivencia en el manejo del Estado.

Luego de 14 meses las diferencias se intensificaron, sobre todo en materia de política inmigratoria, donde la ultraderechista Liga pretende acciones duras para restringir el ingreso foráneos.

Hubo, además, zancadillas y altercados por distintos temas, como cuando el Movimiento 5 Estrellas intentó bloquear los planes para construir el tren de alta velocidad entre Turín y Lyon (TAV), que apoyaba la Liga. Tampoco hubo acuerdo, en este caso por la oposición de la Liga, sobre la iniciativa del Movimiento de las 5 Estrellas de lanzar un "salario ciudadano" para hacer frente a la pobreza.

Se dieron, además, serias divergencias sobre cuestiones impositivas y sobre a quién apoyar como próximo presidente de la Comisión Europea. El Movimiento 5 Estrellas apoyó a la presidenta electa Ursula von der Leyen, mientras que la Liga se opuso a ella

Pero lo que precipitó la dinámica de las cosas es, sin embargo, el crecimiento electoral de la Liga, por el cual los analistas políticos italianos especulan con que el ultraderechista Salvini viene buscando dinamitar todo para forzar elecciones anticipadas que reflejen sus nuevas chances en materia de votos.

Contraataque de Salvini

"Volvería a hacer lo mismo", afirmó Salvini. "No tengo miedo de la opinión de los italianos. Quien tiene miedo de la opinión de los italianos no es un hombre libre", dijo y aseguró que su partido no teme a unas elecciones en otoño (boreal) ni a una posible alianza entre el M5S y el Partido Demócrata (PD, centroizquierda), que podrían unirse y formar un nuevo Ejecutivo, pues juntos tienen mayoría parlamentaria.

Bloomberg - Matteo Salvini

Posible alianza con Partido Democrático

En tanto, el Partido Democrático ya confirmó su disposición a dialogar con el antisistema M5S la posibilidad de un nuevo Gobierno. El portavoz del PD en el Senado, Andrea Marcucci, dijo hoy que "sí a un diálogo con el Cinco Estrellas. Después veremos si se dan las condiciones para dar vida a un Gobierno".

¿Y Bruselas?

En tono de campaña electoral, Salvini dijo que quiere hacer de Italia un país "libre y soberano", que "no tenga que defenderse continuamente de las decisiones" de Bruselas.

Mientras que Conte señaló que esta crisis pone a Italia en situación de debilidad ante las instituciones europeas, en un momento en el que se van a decidir los próximos comisarios en Bruselas.

Cómo sigue el gobierno

Con la presentación de dimisión de Conte, se abrirá la puerta a que el presidente inicie consultas formales con los partidos para ver si se puede formar una nueva coalición. De lo contrario, disolverá el Parlamento.

"El presidente de la República, garante supremo del equilibrio constitucional, liderará al país en esta delicada transición institucional", apuntó Conte.

En los últimos días, Salvini había exigido elecciones anticipadas, tres años y medio antes de lo previsto, confiando en que su creciente popularidad en los sondeos lo llevarían al poder y enviarían a la oposición al que era su socio de gobierno.

Por lo pronto, el líder del M5S y viceprimer ministro en el gabinete italiano, Luigi Di Maio, le agradeció a Conte su tiempo en el cargo. "Pase lo que pase, quería decirles que fue un honor trabajar juntos en este gobierno", dijo Di Maio, que es viceprimer ministro en el gabinete.

También indicó que los diputados del partido antisistema apoyarían a Conte, un profesor de Derecho sin afiliación política. "Cada uno de nosotros sabe que estamos en el lado correcto de la historia", posteó Di Maio.

"La Liga tendrá que responder por su errónea decisión de derribar todo, abriendo una crisis gubernamental en mitad de agosto (...) sólo para ir al paso de las encuestas", añadió.