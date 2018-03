Potencias petroleras acuerdan congelar la producción para repuntar los precios

Arabia Saudita y Rusia, los dos mayores productores de petróleo, acordaron ayer con Venezuela y Catar congelar la producción de crudo a los niveles de enero, pero el anuncio no tuvo mayor impacto en los mercados, que esperaban recortes sustanciales para revertir el derrumbe de los precios. Tras la decisión, el barril WTI –de referencia para la Argentina– cedió 1,4% y cerró a u$s 29,06.



La iniciativa, adoptada en una reunión ministerial en Doha, prevé mantener los niveles de producción de enero y está supeditada además a que los otros grandes productores de crudo se sumen a ella, según dijeron los cataríes. Se trata del primer pacto en 15 años entre países miembros (Arabia Saudita, Qatar y Venezuela) y no miembros (Rusia) de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



El compromiso representa "el principio de un proceso" para buscar una estabilización de los precios, afirmó el ministro saudí de Petróleo, Ali al Naimi. "Evaluaremos en los próximos meses para decidir si hacen falta otras medidas para estabilizar el mercado", agregó. No obstante, enfrió cualquier expectativa de recorte para descomprimir la actual sobreoferta mundial. "No queremos variaciones de precios importantes. No queremos recortar la oferta. Queremos responder a la demanda y estabilizar los precios", enfatizó.



Ahora queda saber si la medida será respaldada por el resto de las naciones integrantes de la OPEP, incluido Irán, que está comenzando a exportar crudo al levantarse las sanciones económicas que sufría. El hecho de que haya aún decisiones pendientes restó impulso a las alzas iniciales cuando se conoció el acuerdo, lo que mantiene los precios del crudo en los niveles de hace doce años. El WTI, lejos de subir, incluso bajó y cerró por debajo de los u$s 30.



"Se trata de un congelamiento de la producción y no de un recorte", por lo cual será "insuficiente para absorber el exceso persistente de la oferta", declaró Christopher Dembik, analista de Sanzo Banque. "Es probable que haya un repunte de las cotizaciones a corto plazo, pero a medio plazo los precios seguirán siendo muy bajos" , agregó.