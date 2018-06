Por temor a la guerra comercial, la inversión extranjera directa a nivel global cayó un 25%

La inversión extranjera directa (IED) global se redujo casi un 25% en 2017 y su panorama está empañado por riesgos como guerras comerciales y deuda, indicó un reporte anual de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). La gran caída se dio pese a la sustancial mejora de otras variables macroeconómicas, como el PBI mundial y el comercio. En parte se debió al descenso del 22% en el valor de fusiones y adquisiciones transfronterizas de empresas en comparación con las de 2016.

No obstante, en 2017 en la región de América Latina y el Caribe por primera vez en seis años la IED aumentó, y lo hizo en un 8%, hasta u$s 151.000 millones, por la recuperación económica de la región. En Suramérica la IED creció un 10% a raíz del fin de la recesión en Brasil y Argentina. La inversión en Brasil se incrementó un 8% hasta los u$s 63.000 millones, impulsada por un importante flujo de entrada de dinero en el sector energético. Argentina casi triplicó la IED con u$s 12.000 millones mediante una política para atraer a inversores y mejorar las infraestructuras.

Para el 2018, la Unctad pronostica un "crecimiento frágil" de la inversión en el mundo, de hasta un 10%: "los riesgos son importantes y la incertidumbre política abunda". El informe se refiere a una "escalada y profundización de las tensiones comerciales", que afectaría a la inversión en la cadena de valor global, y a la reforma fiscal estadounidense. Los flujos globales de inversión extranjera permanecerán por debajo de la media de los últimos 10 años, de u$s 1,55 billones.