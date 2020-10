Por el dólar, Argentina está barata para los uruguayos: los precios en Montevideo y Buenos Aires

Argentina está barata para los uruguayos mire por donde se lo mire. La devaluación que se sigue procesando hace que ese destino sea muy atractivo, por ejemplo para el turismo de compras. Aunque claro está, que la situación sanitaria en la vecina orilla es una barrera para cualquier plan de viaje por estos días.

En condiciones normales, el flujo de uruguayos hacía el país vecino sería muy significativo a esta altura del año. Ya pasó en otras oportunidades cuando el tipo de cambio era muy favorable para los bolsillos locales. Sólo en 2019 los uruguayos gastaron u$s 557 millones al otro lado del charco. Pero como la realidad marca otra cosa, por ahora, no queda más que esperar y mirar cómo evoluciona la pandemia vecindario. Eso no quita que se pueda hacer números para ilustrar las diferencias de precios que existen en varios rubros.

Si hoy se abrieran las fronteras, dos uruguayos podrían almorzar o cenar una parrilla completa en la zona centro de la capital porteña pagando entre $ 600 y $ 700. Por la misma preparación en un restaurante del centro de Montevideo hoy hay que pagar entre $ 1300 y $ 1500. Algo similar pasa con otros platos tradicionales. Por ejemplo dos pizzas grandes más un refresco de 1,25 litros cuestan $ 400 en una casa especializada a dos cuadras del Obelisco. En la mayoría de los bares de Montevideo sólo una pizza está por arriba de la mitad de ese monto.

Las diferencias de precios son también grandes en los alimentos y productos de primera necesidad. De hecho hasta antes de la pandemia en departamentos del litoral como Paysandú y Salto los lugareños cruzaban a las localidades vecinas para hacer sus compras. A mediados de agosto comerciantes uruguayos advirtieron que el cierre de fronteras empujó una recuperación de las ventas en los supermercados locales.

En una de las principales cadenas de supermercados de Montevideo una canasta integrada por 22 productos, entre los que hay harina, fideos, azúcar, arroz, pan, yerba, agua mineral, asado, junto con artículos de higiene personal y limpieza tiene un costo de $ 2725. La misma canasta en un supermercado de Buenos Aires cuesta $ 997, casi la tercera parte. A modo de ejemplo un kilo de asado vale $ 269 en Montevideo y $ 95 en Buenos Aires.

¿Cuánto cuesta alquilar?

Por ejemplo, mientras alquilar un apartamento de un dormitorio en el barrio de Pocitos cuesta en un rango de entre $ 20 mil y $ 25 mil por mes, según portales especializados, arrendar un inmueble en la zona de Palermo en la capital porteña vale entre $ 9 mil y $ 12 mil mensuales.

Las diferencias son significativas, aun cuando en Buenos Aires el valor de los alquileres se disparó en el último trimestre por cambios regulatorios que alentaron a los propietarios a subir los valores para cubrirse de la inflación. A eso se suma una retracción en la oferta de propiedades disponibles.

Dólar blue en 180 pesos

La brecha cambiaria en el país vecino es más del doble entre el circuito formal e informal. Este martes el dólar oficial cotizó a 82,75 pesos en el minorista, mientras el dólar blue tuvo una mínima baja, pero se mantiene en 180 pesos.

Cuarentena obligatoria

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió esta semana al plan piloto del gobierno argentino para recibir turistas uruguayos y dijo que quienes viajen deberán cumplir el mismo protocolo que el resto de los extranjeros. Es decir, deberán tener un test negativo y cumplir con una cuarentena mínima de siete días.

Aunque no hay fecha ni detalles exactos, ese plan piloto es una posibilidad que podría concretarse en noviembre. La idea de fondo de las autoridades argentinas apunta a reactivar progresivamente ese sector de actividad y al mismo tiempo facilitar el ingreso de dólares a la economía de ese país. Este primer viaje se realizaría a través de Buquebus y permitiría que los uruguayos pasen un par de días en la capital porteña, cumpliendo con los protocolos sanitarios.