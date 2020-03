Por el coronavirus, Trump anunció la suspensión de los vuelos entre EE.UU. y Europa

Donald Trump –quien hasta ahora había intentado minimizar el impacto del coronavirus en EE.UU., motivo por el cual recibió fuertes críticas– anunció una serie de medidas para contener la epidemia en lo que denominó el “esfuerzo más agresivo e integral para enfrentar un virus en la Historia moderna”

Trump dijo que tomaría “medidas estrictas pero necesarias”, para evitar que nuevos casos sigan entrando al país. En este sentido, decidió suspender todos los vuelos comerciales y de carga, provenientes de Europa –excepto el Reino Unido– a los EE.UU. por un plazo de 30 días, a partir del próximo viernes a la medianoche, con el objetivo de impedir que "nuevos casos sigan entrando a nuestras costas".

El presidente anunció, además, asistencia financiera para los trabajadores enfermos, en cuarentena o que tengan que cuidar a una persona enferma, aunque no especificó un monto exacto. Trump otorgará u$s 15.000 millones adicionales para financiar créditos a baja tasa a pequeños negocios ubicados en los estados más afectados y una moratoria impositiva que implicará para pymes e individuos, que significará una inyección de hasta u$s 200.000 millones a la economía estadounidense.

Trump, además, presionó al congreso para suspender el pago de impuestos laborales, que se utilizan para financiar la seguridad social y programas como Medicare, entre otros. Ayer, Trump le había dicho a un grupo de senadores republicanos que pretendía que la suspensión se mantenga hasta después de noviembre, cuando se juega la reelección.

Horas antes, a través de una carta, los senadores demócratas habían instado al presidente a aplicar la Ley Stafford para situaciones de desastre y emergencia, que le hubiera permitido liberar fondos por u$s 40.0000 millones.

Sin embargo, Trump se negó a declarar la emergencia por la epidemia de coronavirus por temor a que eso despertara una ola de pánico generalizado en los EE.UU. En vez de eso, el presidente decidió avanzar con un paquete de medidas más focalizado que beneficie a los empleados, a las pequeñas y medianas empresas que puedan inyectar liquidez en la economía estadounidense.

El mandatario dijo, además, que el gobierno está instruyendo a las comunidades más afectadas para cerrar establecimientos educativos, fomentar la distancia entre personas y reducir las reuniones sociales. Hasta ahora, EE.UU, reportó 1311 casos positivos y 38 muertes

Este paquete de "acciones sin precedentes", se suma a los u$s 8.000 millones que ya había destinado la semana pasada para tareas de contención e investigación del Covid-19. La decisión llega después de que este mismo miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) considerara al coronavirus como una pandemia, lo que derivó en otro día malo para el mercado de valores norteamericano.