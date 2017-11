Por caída de reservas, el WTI trepó a su mayor valor en más de dos años

Las reservas de petróleo de Estados Unidos cayeron la semana pasada en 1,9 millones de barriles, hasta los 457,1 millones, informó el Departamento de Energía, una cifra inferior a los 2,1 millones que anticipaban analistas. La Administración gubernamental de Información de Energía (EIA) añadió que subieron las existencias de gasolina y de destilados.

Los mercados han estado respaldados por los esfuerzos liderados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para poner fin al exceso global de suministros que ha golpeado los precios del barril.

De su parte, el gobierno en Washington precisó que las reservas de petróleo se mantienen por encima del rango medio histórico para esta época del año.

El anuncio de la baja en las reservas provocó un alza de 1,08% a u$s 63,29 en el barril de petróleo Brent para entrega en enero en el mercado de futuros de Londres. Mientras el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 2,09% y cerró en u$s 58,02 el barril, tras alcanzar los u$s 58,09, un pico desde julio de 2015. Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en enero que a partir de ayer se toman como referencia subieron u$s 1,19.

El aumento de precios también se atribuye al cierre de un importante oleoducto que impactó los envíos de Canadá a su vecino del sur.

Por su parte, las reservas de gasolina para automoción subieron ligeramente, hasta 210,5 millones de barriles.

Los inventarios de combustibles destilados, como el diésel y el gasoil de calefacción, subieron en 200.000 barriles hasta 125 millones de barriles. Las refinerías operaron a un 91,3% de su capacidad instalada, por encima del 91% de la semana anterior.

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica de 667,5 millones de barriles, se situó en 1927,2 millones de barriles, por encima de los 1929 millones de la semana precedente.

Las importaciones diarias de petróleo desde el primer consumidor mundial descendieron 25.000 barriles respecto a la semana precedente, hasta una media de 7,9 millones de barriles

En tanto, dos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijeron que los recortes a la producción de petróleo liderados por el grupo están equilibrando el suministro global, mientras los ministros se preparan para una reunión del grupo el 30 de noviembre en la que el mercado espera que decidan extender su acuerdo.

En Bolivia, el ministro de Petróleo de Qatar, Mohammed al-Sada, declaró que el acuerdo entre los miembros de la OPEP y otros productores debería extenderse hasta más adelante en 2018.