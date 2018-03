Podemos le tiende una mano a los socialistas para impedir que gobierne Rajoy

El líder del partido de izquierda radical Podemos, Pablo Iglesias, tendió ayer la mano al sector del Partido Socialista (PSOE) "que quiere avanzar", al tiempo que volvió a defender un referéndum de independencia de Cataluña y una ley de emergencia social como sus ejes prioritarios.

Iglesias hizo ayer un llamado al diálogo al PSOE "sensato" y que "entiende España", frente al que "comparte hoja de ruta con el PP, con Ciudadanos y con el bloque inmovilista", durante su expuesto por más de una hora ante el Consejo Ciudadano de su partido, reunido para analizar los escenarios abiertos tras las elecciones del 20D y fijar su política de alianzas.

Tras señalar que "hay dos PSOE, el que está con el PP y el que quiere avanzar", ha lamentado que a los "más sensatos" en este momento "no les dejen abrir la boca". Son los sectores, a su juicio, que "entienden que lo que toca es la emergencia social y asumir que la unidad de España se tiene que construir desde el diálogo y en el terreno de la democracia, no de la imposición".

"Que digan claramente si van a permitir que Rajoy gobierne o van a dialogar sin unas líneas rojas que nos dejan claramente sin interlocutores", les reclamó, en alusión a la exigencia del PSOE a Podemos de que renuncie al referéndum en Cataluña para sentarse a dialogar.

Iglesias ratificó que Podemos "defiende que en Cataluña haya un referéndum" y ha incidido en que esa posición es la misma que mantenían los socialistas hace dos años "por activa y por pasiva defendiendo fórmulas de consulta pactada".

Iglesias dibujó tres escenarios que se abren tras el 20D. El primero es el de la "gran coalición" PP-PSOE-Ciudadanos, con distintas modalidades: que los tres estén activamente en esa coalición o que el PSOE permita un gobierno del PP "por pasiva", es decir, "absteniéndose en la investidura, con un cambio de líder y buscando suerte en unas nuevas elecciones dentro de un año". Iglesias ha subrayado que ese es el escenario preferido por Merkel, por las empresas del Ibex35 (índice de la Bolsa de Madrid) y por jefe del Estado.

El segundo escenario que ha planteado es el de un "gobierno alternativo al PP", el cual implica el ‘abandono de posiciones inmovilistas‘ por parte del PSOE y dar prioridad a las cuestiones de "emergencia social", mientras que el tercero sería el convocar de nuevo elecciones.

Tras asegurar que este último no es el que ellos desean, ha apostado a que Podemos las afrontaría con "posibilidad de ganarlas".

Ante los 80 miembros del Consejo Ciudadano, Iglesias propuso cuatro "líneas de trabajo", empezando por ‘dejar claro que no van a entregar el Gobierno de España a Rajoy" y que "asumirán el liderazgo de impulsar el diálogo entre las fuerzas políticas que puedan hacerle frente, pese a las parálisis de los que señalan todo el tiempo líneas rojas".

El líder de Podemos consideró fundamental que su formación siga impulsando el protagonismo de la sociedad y que consiga con su presencia en el Congreso que "nunca más vuelva a ser un parlamento de privilegiados de espaldas a la ciudadanía", y abordar "desde ya" una agenda parlamentaria, con la prioridad de una ‘ley 25 de emergencia social, que va a servir para retratar a todo el mundo".