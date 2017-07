Piñera lidera las primarias en Chile y Sánchez se impone por la izquierda

El ex presidente chileno Sebastián Piñera lideraba anoche con amplia ventaja las primarias del bloque conservador Chile Vamos para las presidenciales de noviembre, mientras la periodista Beatriz Sánchez triunfaba en un incipiente pacto de la izquierda no oficialista, el Frente Amplio.



Sin participación de la agrupación gobernante Nueva Mayoría, y voluntarias desde 2012, las elecciones de ayer contaron con escasa concurrencia ciudadana. Incluso Piñera acusó a la presidenta Michelle Bachelet de no haberle dado difusión masiva a la competencia electoral.



Piñera, quien lidera los sondeos privados para las elecciones del 19 de noviembre, con promesas de duplicar el crecimiento y aumentar la creación de empleos, se imponía anoche con 56,81% de los votos de su interna.



Compitió en Chile Vamos contra el senador Manuel José Ossandón y el diputado Felipe Kast quienes con el 81,96% de las mesas escrutadas,obtenían 28,94% y 14,24%, respectivamente.



Por su parte Sánchez, quien irrumpió en los últimos meses en las encuestas con un discurso de izquierda marcado por la desigualdad del país, obtenía un 68,23% de los sufragios parciales, mientras que su adversario, el sociólogo Alberto Mayol, alcanzaba un 31,77%.



Las primarias coincidieron con una inédita final de la selección chilena de fútbol en la Copa Confederaciones, lo que explicaría la poca participación.





Incluso el propio Piñera tuiteó: "Grande #LaRoja. Luchó hasta el final con el corazón de Chileno latiendo y los pantalones bien puestos".



La coalición oficialista Nueva Mayoría, que reúne a partidos de centro e izquierda, no participó de las primarias ya que presenta dos candidaturas presidenciales por separado, la de la senadora Carolina Goic, presidenta de la Democracia Cristina, y la del periodista y senador Alejandro Guillier, a quien apoyan el resto de los partidos de este bloque.