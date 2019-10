Piñera cancela dos cumbres internacionales claves por la revuelta social

Desde que el 18 de octubre estalló un conflicto social en Chile, con protestas sostenidas que impulsaron al gobierno de Sebastián Piñera a implementar cambios en su gabinete y nuevas medidas económicas, el mandatario insistía con que el país sería anfitrión de dos cumbres internacionales previstas para noviembre y diciembre, pero hoy dio marcha atrás y canceló estos compromisos, en vistas de que no ceden los disturbios.

Xinhua

Una es la cumbre de los países del Asia Pacífico (APEC), programada para el 16 y 17 de noviembre en Santiago de Chile, con una veintena de líderes mundiales y donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump pretendía firmar con su par de China, Xi Jinping, el acuerdo de Fase Uno, una primera etapa del pacto que pretenden rubricar para desactivar la guerra comercial.

La otra cumbre que tampoco podrá realizarse en Santiago de Chile es el encuentro global sobre el clima patrocinado por Naciones Unidas (COP-25), que Piñera había ofrecido realizar porque en marzo pasado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechazó organizarla por contener objetivos “imposibles”, a la vez que ya entonces advirtió que Brasil “no debe nada” al medio ambiente.

El programa de la COP-25 contemplaba actividades entre el 2 y el 13 de diciembre.

"Esta ha sido una decisión muy difícil, una decisión que nos causa mucho dolor, porque entendemos perfectamente la importancia de la APEC y de la COP-25 para Chile y para el mundo", dijo Piñera en una breve declaración en el Palacio de Gobierno acompañado del canciller Teodoro Ribera y la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

"Sentimos y lamentamos profundamente los problemas e inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la APEC como para la COP25", agregó, y ratificó el "absoluto compromiso" de Chile con ambas organizaciones.

Motivos de la decisión

El mandatario explicó su decisión basándose "en el sentido común y en poner por delante a los compatriotas". "Dadas las difíciles circunstancias que ha vivido el país en las últimas semanas, la primera preocupación y prioridad es restablecer el orden público y seguridad ciudadana", afirmó.

Y fijó como sus prioridades "impulsar la nueva agenda social para responder a demandas ciudadanas", así como "un amplio proceso de diálogo en el país, con fuerzas sociales y políticas".

Alivio para las Pymes

Tras cambiar un tercio del gabinete el lunes, el nuevo titular de Hacienda, Ignacio Briones, prometió hoy cierta flexibilidad fiscal del gobierno para las pymes afectadas por los disturbios, al explicar que sólo la semana pasada, la recaudación del IVA se redujo en un 25%, lo que implica que las empresas efectuaron menores ventas.

Entre algunas de las medidas, se considera la postergación hasta el 10 noviembre de la declaración de IVA para las Pymes; facilidades para que puedan reconocer tributariamente una pérdida patrimonial; una rebaja inmediata -luego de solicitar un reavaluo fiscal para aquellos inmuebles dañados- en el pago de sus contribuciones; y no aplicar multas ante la pérdida de documentación contable, citó el Diario Financiero.

La Cámara de Comercio de Santiago calculó pérdidas comerciales superiores a los u$s 1400 millones durante las protestas, de las que sólo en destrozos serían u$s 900 millones y u$s 500 millones falta de ventas, con unos 25.000 locales afectados y de ellos 10.000 pertenecientes a pequeñas y medianas empresas.

En tanto, 11 diputados de distintos partidos de la oposición chilena presentaron hoy en Diputados una acusación constitucional contra el ahora ex ministro de Interior Andrés Chadwick por la represión de las protestas. Chadwick fue uno de los ministros que Piñera cambió el lunes, luego de que su desempeño fuera muy cuestionado por la ciudadanía.

¿Qué pasará con las cumbres?

En paralelo al anuncio de Piñera de no hospedar las cumbres internacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue informando a las delegaciones diplomáticas de los países que participarían en la cumbre APEC sobre la decisión tomada.

Ahora el interrogante es qué país de los 21 que integran la APEC relevará a Chile para organizar la cumbre y si se mantendrá las fechas previstas para su realización.

La instancia es el principal foro para promover el crecimiento, la cooperación técnica y económica, la facilitación y liberalización del comercio y las inversiones en la región Asia Pacífico. Fue creado en 1989, a instancias de Australia y Japón, para fortalecer la comunidad de la región Asia Pacífico.

En la Casa Blanca la decisión causó sorpresa, ya que Trump había ratificado el lunes que asistiría a la cumbre APEC. En cambio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy mismo que no participaría, y lo hizo antes del anuncio de Piñera.

Las protestas en Chile comenzaron hace casi dos semanas por el cuarto aumento del pasaje de subte en pocos meses pero crecieron rápidamente para denunciar la desigualdad social. En este lapso, 20 personas murieron, más de mil resultaron heridas y más de 3000 fueron detenidas.