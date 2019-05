Pilar Rahola: Macri se está equivocando demasiado

“Existen los buenos y malos gobernantes, y entre los buenos, están los que se equivocan. Yo creo que Mauricio Macri podría ser un buen gobernante y se está equivocando demasiado”, así se plantó la filóloga española Pilar Rahola, de visita en Buenos Aires.

La polémica periodista fue la principal oradora ayer en el Ciclo de Conferencias "Hacer por la Argentina" organizado por el Rotary Club de Buenos Aires, que este año celebra 100 años de su creación.

Tradicionalmente proclive a respaldar a Cambiemos y particularmente, al presidente Mauricio Macri y al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, Rahola actualizó su visión diciendo que "Argentina no lo acaba de conseguir nunca, pero de todas formas, Argentina siempre es una caja de sorpresas. Siempre sobrevive".

"Con el anterior gobierno, Argentina llegó a tal nivel de descrédito que realmente bajó muy abajo. Y esa bajada en su crédito estuvo ligada a su aproximación al eje bolivariano, lo que significaba estar en la lado malo de la historia, y a la corrupción sistémica que había creado el gobierno de Cristina Kirchner. Y el asesinato del fiscal Nisman, un tema de trascendencia histórica. De manera que Argentina estaba en una derivada de naufragio terrible".

Se refirió a la gestión actual diciendo que "tras la corrupción sistémica que había creado el gobierno de CFK, acá hubo un cambio de paradigma político con el fenómeno Cambiemos, ganas de sanear las cosas, acabar con la demagogia, tener equilibrios geoestratégicos mucho más decentes de lo que había".

"Pero ahora no son tan lindas las perspectivas. Macri no lo acaba de conseguir", expresó ataviada de amarillo, y consideró que "Argentina probablemente es el país más importante del continente, por su papel intelectual y proyección en el mundo de las ideas. Entonces, ¿por qué Argentina no lidera el relato sudamericano? No pueden hacerlo Brasil, ni Chile, tiene q hacerlo Argentina. Por ejemplo, ahora hay una crisis humanitaria en el conflicto de Venezuela: ¿por qué Argentina no tiene un papel mas predominante? ¿Cómo puede ser que Argentina no esté hablando al respecto como lo hacen Rusia, EE.UU. y China?".

En general "estamos en un momento de falta de voces fuertes, de un mandatario que tenga un relato fuerte y dé un paso adelante".



Ayer y hoy, Rahola presenta en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires su ensayo "S.O.S. Cristianos" sobre la persecución cristiana en el siglo XXI. "Están desapareciendo comunidades cristianas que aguantaron todo, existen hace dos mil años. Aguantaron todo, menos el siglo 21”.

Respecto a la presentación en la feria que hará hoy la senadora Fernández de Kirchner de su libro "Sinceramente", opinó que “me parece terrible. Si quiere lanzar su candidatura a la presidencia, que no use el prestigio internacional de la Feria del Libro. Estamos hablando de una doble actitud prepotente, un ámbito de conocimiento que es de todos y ella de alguna manera se lo apropia, me parece perverso".

Ante el desconcierto de la prensa presente, la ex vicealcaldesa de Barcelona se refirió al gobierno de CFK como un régimen.

Luego de que una periodista señalara que se trató de un gobierno electo democráticamente con el 54% de los votos, Rahola insistió con que “el gobierno de CFK tuvo connotaciones de régimen, fue un golpe a las estructuras democráticas. Creo que pervirtió ese mandato cuando firmó el memorandum de Irán, cuando influyó tanto en el poder judicial…. Hubo una voluntad autárquica del poder. Para mí pervirtió la república. No tengo ninguna duda de que el kirchnerismo representó un auténtico golpe blanco a la democracia".

Tras ser saludada cálidamente por Bergman, del que destacó "que eso de ser ministro y rabino te da influencia, tienes un teléfono muy directo", y en vistas del auge del antisemitismo en Europa y EE.UU., Rahola evaluó que "el antisemitismo ha sido la fake news más peligrosa de la historia de la humanidad, porque ha sido la más mortífera. Ha sido un edificio de falsedades y mentiras que construyó un odio brutal a un pueblo durante siglos, que acabó con Auschwitz".

"La lucha contra el antisemitismo no es una cuestión judía, tiene que ver con los derechos fundamentales, con las sociedades de la convivencia y con los ideales de la tolerancia. y si no nos ocupamos por esos ideales, como dijo el pastor protestante Neuemeyer, primero van a por ellos y después a por nosotros", agregó.