Pichetto apoya la suspensión de repatriación de argentinos

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, afirmó hoy que es "correcta" la decisión del Gobierno de suspender los regresos de argentinos varados en el exterior en el contexto de la pandemia por el coronavirus, y pidió "tomar más medidas económicas en beneficio de los que trabajan".

"Me parece bien la medida de no seguir trayendo a argentinos porque esas zonas son de alto contagio. Ya tenemos un riesgo alto con el coronavirus en el país y no podemos seguir arriesgando a que esto se descontrole. Luego, el Estado deberá ver cómo hace para que regresen esas personas que viajaron al exterior", dijo Pichetto en declaraciones a radio Rock & Pop.

En términos políticos, el ex senador peronista aseguró que Alberto Fernández "ha tomado medidas sensatas" para enfrentar la situación generada por el coronavirus, aunque señaló que tanto la vicepresidenta Cristina Kirchner como el ex mandatario Mauricio Macri "hubieran respondido en el mismo plano porque hubiesen primado la vida".

Con respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el dirigente justicialista en Juntos por el Cambio manifestó que "la cuarentena tiene que cumplirse a rajatabla" y consideró que "400 mil personas entrando a la Ciudad es mucho cuando hay una restricción".

Mirá también Coronavirus: en EE.UU. hay récord de pedidos de seguros por desempleo Fue cifra récord: 3,3 millones de estadounidenses americanos solicitaron beneficios de desempleo ante el golpe del coronavirus en la mayor economía del mundo. Calculan que la tasa de desempleo subió a 5,5%, un nivel que no se se registraba desde 2015. Expertos dicen que la economía de Estados Unidos ya está en recesión Por MÓNICA VALLEJOS

Sobre el rol de la Policía y la Gendarmería en este contexto, Pichetto planteó que "a las Fuerzas de Seguridad habría que fortalecerlas con el apoyo de las Fuerzas Armadas para colaborar, ya que, para esto, no es necesario declarar el estado de sitio".

"Está muy bien que el Ejercito reparta alimento porque a las villas hay que entrar con las fuerzas armadas porque los alimentos no pueden estar en manos de punteros", remarcó.

En tanto, con respecto al impacto económico de la pandemia, el dirigente rionegrino señaló: "Hay que tratar de cuidar la fuente de trabajo y de producción. El Gobierno tiene que implementar medidas económicas para los que generan trabajo y en favor de los que trabajan".

"Hay que bajarle la presión impositiva a la gente, también por parte de los gobiernos provinciales y municipales", agregó Pichetto y afirmó que "hoy estamos en un proceso de destrucción de la economía".

En ese sentido, sentenció: "Hay que ir abordando los problemas que se suscitan no solo en los sectores sociales más necesitados sino también en los que trabajan". Además, opinó que el Gobierno debería "poner activo el Congreso porque es importante que funcione porque se necesita legislar en emergencia con mucho compromiso y dar el ejemplo".