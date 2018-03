Petroleras vuelven a recortar presupuestos

Las principales compañías productoras de petróleo de esquisto en Estados Unidos volvieron a reducir sus presupuestos para este año por segunda vez en menos de dos meses de iniciado el año, mientras la incesante caída de los precios del crudo continúa mermando sus flujos de dinero.

Con el petróleo cotizando firmemente por debajo de los u$s 35 por barril –el viernes pasado el WTI cerró en u$s 30,89, con una pérdida acumulada en la semana del 8%– los productores están aplazando los planes de invertir en nuevos pozos y proyectos.

"La retórica de las compañías ha cambiado hacia preservar las hojas de balance y el efectivo lo que significa que los presupuestos van a caer aún más", dijo Gabriele Sorbara, analista de Topeka Capital Markets.

De las 30 principales petroleras de Estados Unidos en términos de producción, 18 han dado a conocer sus planes de inversión para el 2016. En promedio han reducido sus presupuestos en un 40%, por encima de las expectativas del mercado.

Estas 30 compañías ya habían reducido en promedio sus planes de inversión para el 2016 en más de 70% el año pasado. Algunas como Hess Corp y ConocoPhillips, que ya planeaban invertir menos este año que en el 2015, han reducido aún más sus objetivos para el gasto de capital. Otras harían lo mismo.

Aunque los bajos precios por los servicios petroleros y el creciente rendimiento han ayudado a las empresas a reducir el gasto, muchos expertos en la industria sostienen que no habría espacio para efectuar más recortes. Y aunque la reducción en el gasto aún no impactó en la producción de esquisto, el bombeo empezaría a caer a fin de año.