Pese al proteccionismo, aumentó el déficit comercial de EE.UU.

El déficit comercial de Estados Unidos subió en julio a un máximo de cinco meses debido a que la brecha del intercambio con China tocó un recórd, lo que, según economistas, podría alentar al Gobierno del presidente Donald Trump a reforzar su agenda de "Estados Unidos Primero".

Según el Departamento de Comercio, la brecha comercial saltó un 9,5%, a u$s 50.100 millones, debido a que las exportaciones de soja y aviones civiles cayó y las importaciones tocaron un máximo récord. El saldo negativo aumentó por segundo mes consecutivo.

El anuncio tuvo lugar un día antes de que finalice un período de comentarios públicos sobre una lista de bienes chinos por un valor de u$s 200.000 millones que se prevé que sea objeto de aranceles pronto.

"Estados Unidos aún no tiene un acuerdo justo en comercio y eso sólo puede significar una cosa", comentó Chris Rupkey, economista jefe de MUFG en Nueva York. "El presidente Trump va a aplicar otros u$s 200.000 millones en aranceles a importaciones chinas", agregó.

El déficit comercial de bienes con China, que es delicado desde el punto de vista político, aumentó un 10%, a un récord de u$s 36.800 millones.

El Gobierno impuso aranceles a importaciones de bienes incluyendo acero, aluminio, lavadoras y paneles solares este año para proteger a empresas estadounidenses de lo que Trump afirma que es una competencia extranjera injusta.

En julio, las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos cayeron un 1%, a u$s 211.100 millones. En tanto que las importaciones de bienes y servicios subieron un 0,9%, a un récord de u$s 261.200 millones, apuntaladas por la importación de computadores y accesorios, además de las importaciones de petróleo, que tocaron el nivel más alto desde diciembre de 2014 por los precios más altos del crudo.

En el caso del acuerdo Nafta, que se encuentra en plena renegociación, el déficit comercial con México se redujo un 25,3%, a u$s 5500 millones, mientras que la brecha con Canadá aumentó un 57,6%, a u$s 3.100 millones. En tanto que el rojo con la Unión Europea escaló un 50%, a un máximo récord de u$s 17.600 millones.

En Washington, en tanto, se reanudaron las conversaciones entre Canadá y Estados Unidos para reativar el tratado Nafta.

Aunque hay pocas señales de que ambos países estén cerca de alcanzar un acuerdo, se supo que Canadá quiere una exención permanente a los aranceles al aluminio y el acero y que desaparezcan las amenazas de tarifas a los autos.