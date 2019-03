Pese al proteccionismo, EE.UU. registró en 2018 su déficit comercial más alto en 10 años

El déficit comercial en Estados Unidos en 2018 ascendió a u$s 621.000 millones, el más alto en 10 años, informó hoy el Departamento de Comercio de ese país.

Pese a la política de proteccionismo comercial del presidente Donald Trump, el déficit es el mayor registrado desde 2008, cuando se ubicó en u$s 708.000 millones. A la cabeza del saldo negativo se encuentra el intercambio con China, pese a las alzas de aranceles que impuso Washington sobre un conjunto de bienes importados para reducir la brecha.

El Departamento de Comercio dijo este miércoles que el saldo negativo de la balanza comercial creció en diciembre a u$s 59.800 millones, impulsado por el auge de las importaciones y la caída de las exportaciones, un incremento del 18,8%.

El año pasado, Estados Unidos impuso aranceles a productos importados de China por un valor de u$s 250.000 millones, mientras que Beijing respondió con aranceles a productos estadounidenses por valor de u$s 110.000 millones, incluida la soja y otros productos básicos.

Trump ha retrasado la puesta en vigencia de nuevos gravámenes sobre las importaciones chinas por un valor de u$s 200.000 millones mientras continúan las negociaciones para resolver la guerra comercial entre ambas naciones.

Estados Unidos también impuso impuestos sobre el acero, el aluminio, los paneles solares y las lavadoras importadas. Pese a todo, el déficit comercial de bienes con China aumentó un 11,6% a un máximo histórico de u$s 419.200 millones en 2018.

Pese a la política de proteccionismo comercial de Donald Trump, el déficit es el mayor registrado desde 2008.

El déficit comercial de diciembre, el mayor desde octubre de 2008, superó incluso las expectativas de los economistas que habían previsto un saldo negativo de u$s 57.900 millones, ya que las exportaciones cayeron por tercer mes consecutivo y las importaciones repuntaron.

La publicación del informe de diciembre se retrasó por el cierre parcial del gobierno de más de un mes, producto del enfrentamiento de Trump con los demócratas, que terminó el 25 de enero.

Altas y bajas

El gobierno informó la semana pasada que el comercio restó 0,22% del crecimiento del PIB en el cuarto trimestre. La economía creció a una tasa anualizada del 2,6% en el trimestre de octubre a diciembre, desacelerándose del ritmo enérgico del 3,4% del tercer trimestre.

El déficit comercial en diciembre se debió a una caída del 1,9% en las exportaciones de bienes y servicios a un mínimo de 10 meses de u$s 205.100 millones. Las exportaciones se están debilitando debido a la desaceleración de la demanda mundial y al fuerte dólar, lo que hace que los productos fabricados en Estados Unidos sean menos competitivos en el mercado internacional.

El déficit comercial de diciembre de US$59.800 millones fue el mayor desde octubre de 2008 y superó las expectativas de los economistas de un déficit de US$57.900 millones, ya que las exportaciones cayeron por tercer mes consecutivo y las importaciones repuntaron.

Las exportaciones de suministros y materiales industriales cayeron en u$s 2100 millones, los envíos de productos petroleros cayeron u$s 900.000.000 y el petróleo crudo se redujo en u$s 500.000.000. Las exportaciones de bienes de capital cayeron u$s 1700 millones, lideradas por una disminución de u$s 1000 millones en los envíos de aviones civiles.

En diciembre, las importaciones de bienes y servicios aumentaron 2,1% a u$s 264.900 millones, probablemente debido a que las empresas se abastecieron en anticipación de nuevos aranceles a las importaciones chinas. Las importaciones de bienes de consumo aumentaron u$s 2400 millones, impulsadas por un aumento de u$s 700.000.000 en las importaciones de electrodomésticos y aparatos de cocina.

Las importaciones de celulares aumentaron u$s 600.000.000. Las importaciones de bienes de capital aumentaron u$s 2700 millones, mientras que las importaciones de accesorios de computadora aumentaron u$s 700 millones. Las importaciones de computadoras también aumentaron u$s 700 millones.