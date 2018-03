Pepe Mujica dijo que cree en la honestidad de Lula y que lo están castigando

El ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica visitó la ciudad de Buenos Aires y habló sobre la crisis que vive Brasil, sobre el acuerdo de Argentina con los fondos buitres y sobre los problemas que atraviesan los procesos progresistas de la región.

En una charla con la prensa defendió enfáticamente a el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, de quien dijo que cree en su inocencia y que "tiene una historia que lo santifica".

El Pepe, como lo llaman en Uruguay, recordó el origen humilde del líder metalúrgico brasileño y que ello "lo redime". Afirmó que piensa que "lo están castigando" y que no quieren que sea candidato presidencial "porque tiene mucho arraigo popular".

Sin embargo, remarcó que no tiene dudas de que hubo corrupción en el vecino país, que "hubo joda en el PT", pero que eso pasa en todos lados, es algo que sucede siempre. "Lo importante son las cosas buenas que hizo el gobierno de Lula".

is que atraviesan los brasileños con la "batalla" de Pirro. Dijo que en este guerra nadie ganará, "el que gane saldrá derrotado". "Espero que aprendan la lección de que a nadie le favorece que haya caos. El problema no es político ni económico, es cultural", afirmó. Y señaló que lo que más le preocupa de Brasil no son las manifestaciones contra la presidenta, sino las marchas de los desocupados.

El veterano político uruguayo, que recibió el título "Honoris Causa" de manos de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET, donde inauguró el ciclo lectivo, se refirió al proceso de regresión de los movimientos progresistas de la región, ante un auditorio lleno de militantes y ex funcionarios kirchneristas. Al respecto dijo, casi como una arenga, que "hay que recuperar fuerzas y volver a empezar".

"Si perdimos es porque alguna pifia tuvimos, no hay que ser soberbios". Respecto al proceso de la Argentina dijo que "la apertura económica favoreció al Uruguay, pero que le preocupa lo que pueda suceder a mediano plazo".

Al referirse al acuerdo con los fondos buitres advirtió que "le atemoriza el endeudamiento. Esta película ya la vi. Endeudamiento lleva a mas endeudamiento y viene el ajuste y viene el desastre" y criticó con dureza la negociación. Dijo que "la plata se necesita para otra cosa. Ya tragaron bastante los buitres". Sin embargo, dejó bien en claro que Uruguay precisa que a la Argentina "le vaya bien".

Mujica también mencionó cuales son los problemas que afectan al Mercosur hoy. Planteó que el principal problema no son las crisis económicas sino la el lobby de agricultura francesa que impide que se realice un acuerdo con Europa.