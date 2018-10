Peña: "La Argentina debe manejarse con Brasil tal como es; no imaginar el Brasil que le gustaría"

En un escenario aún incierto en Brasil, la Argentina debe manejarse con extrema "prudencia", privilegiando la relación con el vecino y socio mayor del Mercosur, más allá del nombre del próximo presidente, recomienda Félix Peña, director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC. Tras la relativa sorpresa que significó el triunfo de Jair Bosonaro en la primera vuelta, Peña compartió su visión sobre la estrategia de inserción internacional más conveniente, la necesidad de reformular el Mercosur y el futuro de los acuerdos comerciales. Valoró la "inserción internacional de nichos" y aconsejó poner el foco en China.

- ¿Cómo ve a Bolsonaro tras la sorpresiva cantidad de votos que sacó en primera vuelta?

Me quedó claro que Bolsonaro es muy hábil construyendo poder. Pero además, le ha ido relativamente bien en reunir la base mínima que necesita en el Parlamento. La pregunta de fondo es si Bolsonaro va a demostrar que además es capaz de gobernar.

- ¿Qué puede esperar la Argentina de un eventual gobierno de Bolsonaro?

Es difícil decir hoy qué puede esperarse. Aún no he podido encontrar referencias sobre quién puede ser el próximo canciller de Bolsonaro; no está claro quién es quién en el plano de la política internacional y podría ser un desacierto partir de la base que tenemos decir cuál va a ser la política económica de Bolsonaro. Le diría al Gobierno que tenga prudencia, que deje los canales abiertos, que se lleve bien con todo el mundo sin jugarse por uno u otro porque, en el fondo, en este momento, la Argentina tiene que valorar la relación con Brasil. Eso hace que debas tener enorme prudencia en imaginar el Brasil que te gustaría, tenés que manejarte con Brasil tal como es, sabiendo que mañana puede cambiar. Hay que tener claro qué queremos y qué podemos obtener de la relación.

- ¿Qué pasará con el Mercosur si gana Bolsonaro?

Tengo la impresión que en relación a comienzos del Mercosur estamos cada vez más atados unos a otros. Tenemos cada vez más dificultades de actuar como malcriados caprichosos. América latina se caracteriza por el Grupo de los Ocho, los países del Mercosur y los de la Alianza del Pacífico. Muchas veces se genera la idea de que iremos a integrar la Alianza del Pacífico pero lo veo mucho más como ocho países que pueden tener una incidencia interesante en la forma en que la región responde a los retos que se le están planteando en el contexto internacional. Por ejemplo, qué hacemos con el sistema multilateral de comercio, con la OMC, qué reformas proponemos. Hace falta mucho diálogo entre estos ocho países, que representan la diversidad de la región.

- ¿Es posible hacer esto con Bolsonaro en el Planalto?

No lo sé, pero si voy al Brasil profundo, no el de corto plazo, es un Brasil que siempre me enseña que el canciller va a ser de escuela Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores), que va a tener capacidad de dialogar y construir.

- ¿En qué escenario global se dará la nueva relación?

El elemento central del mundo es la volatilidad, derivada del hecho de que son muchos protagonistas, grandes y chicos, todos empoderados, tienen conciencia de que pueden cambiar la realidad y que el otro, aunque sea grande, no puede imponer su realidad. Brasil agrega el riesgo de radicalización de los protagonistas. En este contexto pasa a ser clave la habilidad de quienes conducen la política exterior del país.

- ¿Cómo evalúa las negociaciones del Mercosur con otros bloques y países?

En el contexto de lo que probablemente va a ser el resultado de las elecciones no cambiaría si eventualmente ganara Haddad. En el fondo, lo que ha trabado la negociación entre la UE y el Mercosur es casi ridículo. Esto deriva de una postura rígida que la gente de la Comisión Europea en Bruselas dice lo que debe ser una zona de libre comercio. En un mundo de acuerdos cada vez más volátiles, debemos considerar que han explotado todos los conceptos, los paradigmas, las teorías que nos explicaban cómo debíamos hacer una zona de libre comercio.

- ¿Puede flexibilizarse el Mercosur?

La pregunta es qué significa flexibilizarlo. En un acuerdo comercial, si estás negociando bien, lo que tenés en mente no es lo que vas a comprar y lo que vas a vender sino quién y cuánto van a invertir en tu país, en función de ese acuerdo.

- ¿Cuál es la clave de los acuerdos comerciales?

Es cómo lograr un equilibrio entre flexibilidad y previsibilidad. Esto en un acuerdo con Brasil, con la UE, con China o quién sea. Si se flexibilizan los instrumentos (con válvulas de escape, salvaguardias), no se necesita modificar el tratado.

- ¿Cómo imagina la relación con Brasil a partir de ahora?

Hay que tener claro qué es querés y luego qué podés conseguir. Esto lleva a qué es lo que el otro quiere y qué valor tenés para el otro.

- De algún modo, una estrategia basada en el pragmatismo.

Cada vez más vamos a tener una estrategia de inserción internacional de nichos, en función del factor más dinámico del crecimiento del comercio internacional, que es el crecimiento de la clase media urbana en regiones en desarrollo, particularmente el Asia.

- ¿Y la relación con Brasil en materia de inversiones?

Hay que seguir al instante los cambios que se van produciendo; tener alguien que esté siguiendo casi online la relación Argentina-Brasil. Y debe pasar, también, a nivel de empresas.

Apuesta a un acuerdo con China

En el marco de las negociaciones abiertas del Mercosur con la Unión Europea, Corea del Sur, Canadá, Singapur y EFTA, Peña sostiene que hoy el Mercosur debe mirar más a Beijing. Me sentaría ya mismo a negociar con China. El gobierno chino, al más alto nivel, hace cinco años planteó hacer un estudio de factibilidad para un eventual acuerdo de libre comercio Mercosur-China, el tema es que nunca se le contestó, afirma.

La cuestión con China, explica, no es el acuerdo en sí mismo, sino saber exactamente qué es lo que quiero y qué alternativas tengo a no tener un acuerdo, y argumenta que cuando uno analiza los acuerdos que hizo China se encuentra que son trajes a medida.