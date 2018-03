Pemex registró u$s 30.000 millones de pérdidas en 2015

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció ayer una pérdida neta en 2015 de u$s 30.315 millones, lo que representó un aumento del 96,4 % frente a las pérdidas de u$s 15.432 millones de 2014.

Al presentar su informe financiero, la petrolera atribuyó la pérdida a los impuestos y derechos de u$s 22.854 millones, a la pérdida cambiaria de u$s 8.973,5 millones, y al rendimiento de operación, de u$s 5.703 millones, entre otros factores.

Asimismo, en medio del desplome del precio del petróleo, la compañía señaló que los ingresos de la empresa ascendieron a u$s 67.786 millones, 26,5 % menos que en 2014.