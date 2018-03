Paraguay evalúa decretar la emergencia ganadera por las inundaciones

El presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, anunció que los ganaderos que se vieron afectados por la crecida de los ríos tendrán flexibilización en el pago de sus compromisos financieros.

Valdovinos refirió que gran parte de la deuda del sector aún no está vencida, por lo cual deben acercarse a los bancos a fin de las mismas sean recalendarizadas, apuntó.

Explicó que los ganaderos son buenos clientes y no es conveniente que por una cuestión coyuntural pierdan capital.

Sostuvo que "el 2016 será un año difícil al igual que el 2015, porque el país creció solamente 3%, sin embargo hay que mirar que el Brasil se contrajo 4% y el año que viene, probablemente más de 2%", dijo en Radio 1º de Marzo. "Constituye un mérito tener una economía que a pesar de todo crece 3%, cuando el resto de la región logra solamente 0,3%", destacó.

El viceministro de Ganadería, Marcos Medina, explicó que se pusieron en contacto con el Central "para que a través de ellos se emita una resolución en referencia a la emergencia para el sector ganadero donde se puedan refinanciar créditos".

Las últimas lluvias complicaron la faena de animales en los frigoríficos por la baja oferta, el ganado vacuno no encuentra salida del campo por las intensas precipitaciones. Unos 2 millones de bovinos están siendo afectados por las inundaciones en las zonas ganaderas, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería calcula una merma de más de 200.000 terneros.