Pánico en Singapur por Coronavirus: no hay más barbijos y usan botellas de agua como máscara

"En China no tienen suficientes kits para hacer los test para verificar si estás infectado. Y el número de afectados es mucho más alto de lo que dicen oficialmente. Por eso el gobierno de Singapur apuró una ley para que cualquiera que haya estado en China en los últimos 14 días no salga de su casa", afirma a El Cronista Daniel Sanvicente, Regional Head of Marketing & Sales, SVP, Asia Pacific de la compañía Panalpina.

Góndolas vacías, una postal de lo que ocurre en China (Foto: Gentileza Guillermo Rodriguez)

El ejecutivo de origen español que vive hace años en la isla de gran intercambio comercial con China, aseguró que hay desabastecimiento de productos alimenticios, insumos médicos y productos básicos. La población descree de las cifras oficiales de infectados que ofrece el gobierno Chino.

"Cada vez vemos más gente que usa un botellón de agua como máscara para protegerse", agregó Sanvicente.

"Extendieron los feriados por el año nuevo para que la gente no se mueva. Mi equipo de trabajo no puede volver a la oficina. Las rutas están cerradas", aseguró Sanvicente.

"Nuestros contactos y clientes aseguran que los hospitales están desbordados. La situación es más complicada de lo que se dice", aseveró el ejecutivo.