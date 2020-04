País por país, sector por sector, como golpea el coronavirus a las principales economías del mundo

Los futuros del crudo Brent cayeron un 29% a 18,10 u$s por barril, y antes tocaron su nivel más bajo desde 2002. El contrato WTI de mayo subió a 4,25 u$s en pequeños volúmenes en su último día de negociación. El WTI para la entrega de petróleo en junio se desplomó en un 68% a 6,58 u$s por barril. Arabia Saudita está lista para tomar otras medidas con la OPEP+